¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

No hubo acuerdo con la TV por la Primera Nacional y la AFA transmitirá los partidos. El primer será gratis, luego los hinchas de Colón deberán pagar para ver

10 de febrero 2026 · 15:04hs
La AFA no llegó a un acuerdo con las diferentes empresas por la televisación de la Primera Nacional y se encargará de la transmisión por cuenta propia. El ente madre del fútbol argentino desechó las ofertas y se quedó con los derechos de la segunda división tras una larga negociación. Un tema que los hincha de Colón seguían.

La AFA decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional: LPF Play. El primer mes de suscripción será gratuito y, tras ello, pasará a ser pago. Se estima que cada club de la categoría llegará a recibir 65 millones de pesos por las transmisiones.

Esta medida abarca también a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B Metropolitana al Federal A. En el caso de los equipos de la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán 20 millones de pesos mientras que en la Primera C y Federal A recibirán 12 millones.

Los partidos de Colón irán gratis por un mes

Cuando se pensaba que el debut de Colón del sábado, a las 20, en el Brigadier López iría por TyC Sports, tras la reunión de este martes al mediodía, todo quedó desechado y habrá que ir gestionando la subscripción en la Liga Profesional para verlo. Se informa que el primer será gratuito, pero luego cada persona deberá abonar.

hinchas colón Brigadier López
Los hinchas tendrán que pagar luego del primer mes para ver los partidos de Colón.

Extraoficialmente, serían 10 dólares. Un "numerito" que sumará también a los que ya pagan cable e internet. En medio de las tensiones políticas, la AFA consiguió librarse de TyC Sports para la Primera Nacional y propone una transmisión propia, pero mucho más limitada en tecnología y cámaras.

