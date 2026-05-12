Paro de Asoem: levantan la medida en Santa Fe pero continuará en Sauce Viejo

Tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo, Asoem levantó el paro de 48 horas en Santa Fe, pero la medida de fuerza continúa en Sauce Viejo por persecución sindical

Las medidas de fuerza del gremio continuarán solamente en la localidad de Sauce Viejo

En la mañana de este martes se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Santa Fe, donde se alcanzó un acuerdo entre las partes que permitió destrabar parcialmente el conflicto gremial que mantenía la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Asoem) en distintas localidades del departamento La Capital.

Como resultado del encuentro, el gremio resolvió levantar al mediodía la medida de fuerza de 48 horas que llevaba adelante en las jurisdicciones donde tiene representación, por lo que los servicios municipales comenzarán a normalizarse de manera progresiva.

La decisión alcanza a las ciudades de Santa Fe, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón y otras comunas de la región que se encontraban afectadas por el paro.

El conflicto continúa en Sauce Viejo

Pese al entendimiento alcanzado en la audiencia, desde la conducción de Asoem confirmaron que el conflicto continuará en la ciudad de Sauce Viejo, donde persisten fuertes diferencias con el Departamento Ejecutivo local.

Desde el sindicato denunciaron una supuesta “persecución hacia representantes gremiales” y cuestionaron los descuentos salariales aplicados a trabajadores municipales que adhirieron a medidas de fuerza anteriores.

La situación en Sauce Viejo viene escalando desde hace varias semanas y generó episodios de fuerte tensión entre el gremio y las autoridades municipales, en medio de reclamos laborales y acusaciones cruzadas.

Normalización de los servicios

Con el levantamiento del paro, se espera que durante las próximas horas se normalicen los servicios municipales en las localidades alcanzadas por la representación de ASOEM, especialmente en áreas como recolección de residuos, atención administrativa y mantenimiento urbano.

No obstante, el escenario sigue abierto en Sauce Viejo, donde el conflicto sindical continúa sin una resolución definitiva.