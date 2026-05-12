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Colón jugó mejor con el nuevo esquema y sufrió más con el anterior sistema

Para el partido ante All Boys, el DT de Colón Ezequiel Medrán dispuso de un esquema más ofensivo, pero cuando volvió al sistema de siempre, el equipo sufrió más

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 11:15hs
Con una formación más ofensiva

UNO Santa Fe | José Busiemi

Con una formación más ofensiva, Colón sacó diferencias y cuando volvió al esquema tradicional, terminó sufriendo en defensa.

En la previa al partido contra All Boys y obligado por las circunstancias, el DT de Colón Ezequiel Medrán modificó el esquema táctico poniendo en cancha una formación titular más ofensiva.

Con un esquema más ofensivo, Colón sufrió menos en defensa

Por lo cual, dejó de lado los tres volantes de marca, para sumar un extremo (Julián Marcioni) y jugar con dos (Marcioni y Lago) sumado a un enganche (Darío Sarmiento) y un delantero (Alan Bonansea) con dos mediocampistas de contención (Federico Lértora e Ignacio Antonio).

El resultado fue más que positivo, Colón terminó ganando el primer tiempo 2-0 imponiendo condiciones y siendo muy superior a su rival, sin sufrir en defensa y generando mucho en ataque.

En contrapartida, a los 12' del segundo tiempo, Medrán decidió la salida de Darío Sarmiento para el ingreso de Matías Muñoz, volviendo al esquema de siempre, con tres volantes de recuperación.

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Al minuto de ese cambio, All Boys descontó, pero además en ese segundo tiempo, el elenco visitante generó peligro en ataque y el arquero sabalero Matías Budiño, terminó siendo una de las figuras, con tres muy buenas tapadas.

Si bien a Muñoz le terminaron cometiendo el penal, lo cierto es que Colón perdió la pelota se replegó demasiado sin defenderse con el balón, terminó sufriendo en defensa y por primera vez como local recibió dos goles.

Por lo cual y de cara al partido contra Estudiantes, habrá que ver qué decisión toma Medrán. Si mantiene el esquema o lo modifica, teniendo en cuenta que jugará como visitante. Sería saludable para el equipo que el entrenador comience a consolidar una formación titular, sin depender del rival, ni tampoco si es local o visitante.

Colón esquema All Boys
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