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Barrio Barranquitas: detuvieron a un hombre tras atacar con un destornillador a tres policías

Un hombre fuera de si y de nacionalidad paraguaya agredió a los policías cuando intentaron identificarlo

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de mayo 2026 · 11:39hs
Barrio Barranquitas: detuvieron a un hombre tras atacar con un destornillador a tres policías

José Busiemi

En las últimas horas, tres oficiales de la Policía capitalina resultaron heridos durante un procedimiento realizado en avenida López y Planes y Artigas, en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, donde un hombre armado con un destornillador atacó a los uniformados cuando intentaban identificarlo.

El agresor fue aprehendido e identificado como O. A. G. M., de 36 años, de nacionalidad paraguaya y con domicilio en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires. Luego, fue derivado al hospital José María Cullen después de ser revisado por el médico policial, que constató que se encontraba en un estado de psicoexcitación.

Violento episodio

El hecho ocurrió alrededor de las 20.34, cuando, tras llamados de vecinos a la central de emergencias 911, oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico fueron enviados a la zona por: una incidencia vinculada a una persona que se interponía entre los vehículos en plena avenida.

Al arribar al lugar, los policías observaron a un hombre que se desplazaba entre los autos, generando una situación de riesgo para el tránsito. Cuando los uniformados intentaron acercarse para identificarlo, el sospechoso reaccionó violentamente y comenzó a atacar a los oficiales utilizando un elemento punzante que posteriormente fue identificado como un destornillador.

Policías heridos

Como consecuencia del ataque, resultaron heridos la oficial D. A., el oficial J. Q. y el suboficial F. V.

La primera sufrió escoriaciones en una de sus rodillas, en la mano izquierda, la oreja y el pómulo. El segundo presentó una herida cortante en el rostro, mientras que el tercero sufrió una herida punzante en el cuero cabelludo.

Delito imputado

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, que sea correctamente identificado y que se le forme causa como presunto autor de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

• LEER MÁS: Dos policías heridos tras perseguir un motociclista que se fugó de un control en el norte de la ciudad de Santa Fe

Barranquitas detenido destornillador policías
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