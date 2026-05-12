Barrio Barranquitas: detuvieron a un hombre tras atacar con un destornillador a tres policías

Un hombre fuera de si y de nacionalidad paraguaya agredió a los policías cuando intentaron identificarlo

En las últimas horas, tres oficiales de la Policía capitalina resultaron heridos durante un procedimiento realizado en avenida López y Planes y Artigas , en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, donde un hombre armado con un destornillador atacó a los uniformados cuando intentaban identificarlo.

El agresor fue aprehendido e identificado como O. A. G. M. , de 36 años, de nacionalidad paraguaya y con domicilio en Grand Bourg , partido de Malvinas Argentinas , en la provincia de Buenos Aires. Luego, fue derivado al hospital José María Cullen después de ser revisado por el médico policial, que constató que se encontraba en un estado de psicoexcitación .

Violento episodio

El hecho ocurrió alrededor de las 20.34, cuando, tras llamados de vecinos a la central de emergencias 911, oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico fueron enviados a la zona por: una incidencia vinculada a una persona que se interponía entre los vehículos en plena avenida.

Al arribar al lugar, los policías observaron a un hombre que se desplazaba entre los autos, generando una situación de riesgo para el tránsito. Cuando los uniformados intentaron acercarse para identificarlo, el sospechoso reaccionó violentamente y comenzó a atacar a los oficiales utilizando un elemento punzante que posteriormente fue identificado como un destornillador.

Policías heridos

Como consecuencia del ataque, resultaron heridos la oficial D. A., el oficial J. Q. y el suboficial F. V.

La primera sufrió escoriaciones en una de sus rodillas, en la mano izquierda, la oreja y el pómulo. El segundo presentó una herida cortante en el rostro, mientras que el tercero sufrió una herida punzante en el cuero cabelludo.

Delito imputado

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, que sea correctamente identificado y que se le forme causa como presunto autor de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

• LEER MÁS: Dos policías heridos tras perseguir un motociclista que se fugó de un control en el norte de la ciudad de Santa Fe