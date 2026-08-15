Newell's fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

La Lepra revirtió una incómoda racha sin triunfos ante el Malevo que venía de otra gran alegría en su casa, pero que sigue sin poder ganar de visitante

Newell’s Old Boys volvió al triunfo en el Torneo Clausura . Por la quinta fecha del certamen, el equipo rosarino superó 2-0 a Deportivo Riestra en el estadio Marcelo Bielsa y sumó tres puntos importantes para acomodarse en la parte alta de la Zona A.

El conjunto rojinegro logró destrabar un encuentro cerrado durante el segundo tiempo y encontró la ventaja a los 67 minutos por intermedio de Facundo Guch. Más tarde, a los 85, Walter Mazzantti amplió la diferencia y selló el resultado definitivo.

Con la victoria, Newell’s alcanzó las siete unidades y trepó hasta la tercera posición de la Zona A. Además, cortó una racha de tres partidos sin poder ganar y recuperó terreno en la competencia.

La apertura del marcador llegó a través de Facundo Guch, quien rompió el equilibrio cuando promediaba la segunda mitad. Ese tanto le permitió a la Lepra jugar con mayor tranquilidad en el tramo final del partido.

Cuando el encuentro ingresaba en sus últimos minutos, Walter Mazzantti apareció para convertir el 2-0 y asegurar el triunfo local. El segundo gol terminó de desatar el festejo en las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa.