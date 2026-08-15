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Belgrano derrotó a Independiente Rivadavia y se posiciona segundo en la Zona B

El Pirata volvió a la victoria para quedar dos puntos, por debajo de Argentinos Juniors que está primero con 12 unidades

15 de agosto 2026 · 21:24hs
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Belgrano venció 2-0 a Independiente Rivadavia.

Belgrano venció 2-0 a Independiente Rivadavia.

Belgrano de Córdoba derrotó por 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, imponiéndose en condición de local para posicionarse segundo en la Zona B, en el encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Un triunfo que lo deja como escolta de Argentinos Juniors

El partido se definió con el gol en contra por parte de Tomás Bottari tras un córner desde la derecha por parte de Emiliano Rigoni; este último fue el encargado de sellar el resultado en 2-0 con un remate desde fuera del área al ángulo del arquero "Leproso", Emmanuel Gómez Riga. Con este triunfo, Belgrano es escolta en la Zona B con 12 puntos.

Pensando en lo que viene, Belgrano recibirá a Defensa y Justicia por la fecha 6 el domingo a las 17 pero antes, el miércoles a las 19.15 enfrentará a Racing en San Luis por la Copa Argentina.

Por su parte, Independiente Rivadavia visitará a Independiente el sábado a las 18.30 luego de que el martes a las 19 defina ante Fluminense los octavos de final de la Copa Libertadores en Mendoza.

Belgrano Independiente Rivadavia zona
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