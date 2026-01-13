Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Este domingo 18 de enero a las 20 tendrá lugar la segunda semifinal. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

La primera semifinal de la cuarta edición del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte , tuvo como ganadores a Caras Nueva y Kasset, que pasaron a la final que se realizará el domingo 1 de febrero a las 20.

En una noche caracterizada por el profesionalismo y compañerismo de los grupos así como por la variedad de estilos y géneros musicales, dio comienzo una nueva edición del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte. El voto del jurado especializado, junto con el del público presente y la participación en redes sociales, dio como ganadores a Caras Nuevas y Kasset.

Caras Nuevas es una banda que conjuga profundidad en sus letras con una estética sonora contemporánea. Su cantante y guitarrista Tobías Merino, se refirió a su participación en el Concurso: “Pasamos una noche muy divertida junto a nuestro equipo. Fue muy lindo participar de esta etapa y nos pone muy contentos recibir este reconocimiento tan lindo. Disfrutamos mucho nuestro show y el que brindaron el resto de las bandas”.

Respecto a cómo se preparan para la gran final, aseguró que “queremos seguir perfeccionando nuestra performance y armar un show diferente. Ya estamos planificando el repertorio nuevo. Tenemos ganas de ver el resto de las presentaciones que quedan de este concurso, para tener en cuenta los puntos clave que el jurado observa a la hora de seleccionar”.

Kasset se formó en 2024 y surge con la intención de mantener viva la esencia del rock, construyendo su sonido sobre las bases clásicas de guitarra, bajo y batería. Lucca Tracchia, guitarrista de Kasset, reflexionó sobre la experiencia vivida: “Fue increíble. Nunca habíamos tocado en un escenario tan grande y con tanta producción y lograrlo fue espectacular: las luces, el humo, el sonido, todo eso nos fascinó. Y también, del lado del show, nos encantaron todas las propuestas que se presentaron. Conocimos gente muy copada y esperamos volver a compartir escenario con muchos de ellos”

Sobre cómo se están preparando para la final, asegura que: “vamos con la expectativa de dejar la mejor imagen posible. Ya es un logro enorme participar, y llegar a la final nos motivó a mejorar el show un cien por ciento. Esperemos que todas las bandas demos lo máximo posible y a disfrutar”

Estas son las bandas que formarán parte de la segunda semifinal, que tendrá lugar el domingo 18 de enero a las 20 :

L.E.M.I: Es un proyecto solista iniciado en el año 2019, volcado hacia géneros de tipo urbano como el R&B y el rap. Desde el 2024, luego de pasar por la segunda edición del concurso de Bandas de Tribus, se volcó hacia el rock alternativo, mezclando géneros como el rock and roll, reggae, soul, etc. Actualmente la propuesta en vivo consta de seis integrantes .

KAWANA: Es una banda de reggae roots de Santa Fe, que combina clásicos del género con composiciones propias. Con una sólida trayectoria en escenarios locales y nacionales, ha compartido shows con agrupaciones como Nonpalidece, Dancing Mood y Gondwana. El objetivo de KAWANA es mantener el auténtico espíritu del reggae roots, tanto en lo musical como en su mensaje.

PASAJE BOEDO: Es una banda de la ciudad de Santa Fe formada en 2021, integrada por Martina Picallo en la voz, Facundo Peralta y Lucas Paravan en guitarras, Matias Grenon en el bajo y Jordi Montenegro en la batería. En agosto de 2025 se lanzó ""no hay cielo que encienda tu luz"" su primer material de estudio conformado por cuatro canciones que brindan un breve pantallazo de todo lo que la banda tiene por ofrecer. La agrupación no se encasilla en un solo género sino que toma como referencia los diferenciados gustos musicales entre sus miembros. Desde voces como las de Hayley Williams de Paramore o Thom Yorke de Radiohead, grooves y breakdowns que recuerdan a bandas de metal y hardcore como Deftones, Loathe o Fleshwater, y atmósferas del shoegaze. Todo eso y mucho más conforma el universo sonoro del proyecto.

Casa Chilao: Power Dúo de Rap/Rock con dos álbumes de estudio, conformado por Manuel Frea en bajo y voz, y por Melina López en batería. Juntos llevan a los escenarios la energía necesaria para conectar, saltar y cuestionar ideas en un equilibrio que hace que te lleves de recuerdo algo único.

Malva y Yuka: Banda Indie-Pop Alternativa oriunda del Litoral santafesino. Combinando historias cotidianas de trama romántica y una base musical inspirada en la escena popular argentina, busca, desde 2024, acercar al ámbito local lo que artistas como El Zar, Ainda, Conociendo Rusia, Bándalos Chinos o Zoe Gotusso logran a nivel nacional, tanto en producciones digitales como en shows en vivo. Con sus sencillos “Te Espere” y “Desencuentro” ya disponibles en las distintas plataformas, esperan un tercer lanzamiento en muy poco tiempo, titulado “La Dirección” Estas canciones de amor y desamor son orquestadas por Sofi Lenarduzzi en Bajo, Fran Baker en Batería, Jorgito Pucheta en Teclados y Sintetizadores, y, como compositores y líderes de la banda, Mar Ángeles en voz y Vale Vanni en guitarra y voz

Mosstro: Power trio de rock alternativo de la ciudad de Rafaela. La banda de inicio en el año 2012. Poseen dos discos editados en formato digital. Actualmente se encuentran mezclando su tercer material de estudio, que verá la luz este año.

Los Peatones: Banda de pop/rock formada a fines de 2022. El proyecto, iniciado entre amigos, tomó forma definitiva con la incorporación de su cuarto integrante, lo que consolidó la propuesta artística y profesionalizó una iniciativa que hasta entonces funcionaba como un hobby. Entre 2023 y 2024, la banda se presentó en diversos espacios culturales y festivales de la ciudad de Santa Fe y la región. A fines de 2023, Los Peatones obtuvieron el primer puesto en el preselectivo de bandas de rock para participar en el reconocido Festival Provincial del Pescador. De este modo, y combinando sus primeras composiciones originales con clásicos del rock nacional, se convirtieron en la primera banda de rock en presentarse en este histórico festival folclórico. En 2025, ya con nueva formación, participaron del Festival 15° Aniversario Tribus en la Estación Belgrano, compartiendo grilla con artistas de proyección nacional como Catupecu Machu, Conociendo Rusia, Eruca Sativa y Lisandro Aristimuño, entre otros. A mediados del mismo año lanzaron su primer single, “Si fue mi error”, cuyo estreno estuvo acompañado por un show presentación en el Centro Cultural Provincial. Actualmente, la banda se encuentra en proceso de grabación de nuevas canciones originales, mientras continúa realizando presentaciones y expandiendo su música en distintos escenarios y medios.

Australia Tiene Sed: es una banda autogestiva de la ciudad de Santa Fe, formada a mediados de 2023. Su repertorio se basa en composiciones propias, combinando el estilo y las ideas de sus siete integrantes. Mediante una fusión de géneros como rock, indie, grunge, Australia se sumerge en una búsqueda que los lleva a crear su propia esencia u su propio sonido. Con sus letras pueden trasladarte a su anécdota más divertida, pero también llevarte a la ternura, la calma o la euforia. Actualmente se encuentran grabando su primer EP y previamente lanzarán algunas canciones, entre ellas "La Farola".

