Asistencias que valen oro en Unión: la Liga Profesional puso en primer plano a Del Blanco

Mateo Del Blanco fue protagonista de un recopilado oficial en redes sociales por sus pases gol. Líder del Clausura, el lateral izquierdo de Unión se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo.

Unión vuelve a aparecer en el radar del fútbol argentino de la mano de Mateo Del Blanco. La Liga Profesional destacó al lateral izquierdo tatengue en un recopilado especial publicado en sus redes sociales, donde resaltó sus asistencias decisivas durante el Torneo Clausura, certamen en el que lideró el ranking de pases gol.

La distinción no hace más que confirmar lo que Unión disfrutó fecha tras fecha: Del Blanco fue determinante desde su rol, transformándose en una de las principales armas ofensivas del equipo conducido por Leonardo Madelón.

Un ranking que lo puso en lo más alto

Según los registros oficiales de la @LigaProfesional, Del Blanco fue el máximo asistidor del Clausura 2025, un dato poco habitual para un defensor, pero que refleja su influencia en campo rival, su precisión en los envíos y su lectura del juego.

Todas las asistencias de Mateo Del Blanco en la última temporada. ¡Gran nivel! pic.twitter.com/06EOWo0a5c — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) January 13, 2026

En el compilado difundido por la Liga se observan varias de sus acciones más destacadas, que terminaron directamente en gol y resultaron claves para sumar puntos importantes.

Las asistencias que marcaron el Clausura

El video publicado repasa algunas de las intervenciones más influyentes del lateral zurdo:

El centro perfecto ante Instituto , que terminó en gol de Mauro Pittón .

Las asistencias para Marcelo Estigarribia frente a Huracán y Racing .

El envío preciso para Cristian Tarragona , también ante Racing.

El centro quirúrgico para el cabezazo de Agustín Colazo en el triunfo ante Newell’s.

En total, cinco participaciones directas en goles en apenas cuatro partidos, números que explican la repercusión nacional que comenzó a ganar su nombre.

Un presente que despierta interés

El gran rendimiento de Del Blanco no pasó desapercibido en el mercado. Durante las últimas semanas fue vinculado a River, Racing, Newell’s y también a clubes de Brasil como Bragantino y Corinthians. Sin embargo, no llegó aún la propuesta formal que esperan los dirigentes de Unión, por lo que el lateral seguirá siendo parte central del proyecto deportivo.

Unión lo disfruta y Madelón lo proyecta

Con este escenario, Del Blanco estará presente ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata y tiene serias chances de ser titular en el debut del Torneo Apertura, el jueves 22 de enero, ante Platense, en el estadio 15 de Abril.

Unión celebra su crecimiento, la Liga lo distingue y el lateral zurdo atraviesa el mejor momento de su carrera, mientras espera que el 2026 le permita sostener el nivel y, quizás, dar el salto que su rendimiento ya insinúa.