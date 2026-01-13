Unión negocia la salida de Claudio Corvalán, pero aún no hay acuerdo

La dirigencia de Unión continúa negociando con Claudio Corvalán para intentar resolver su salida, pero las diferencias se mantienen

Una de las cuestiones que la dirigencia de Unión tiene que resolver en lo inmediato es la situación de Claudio Corvalán, quien tiene un año más de contrato, pero no es tenido en cuenta por Leonardo Madelón.

El marcador central, percibe un buen contrato y como es obvio, no está dispuesto a resignar tanto dinero . Por ello y pese a tener ofertas para continuar su carrera en otra institución, Corvalán sigue en el club, entrenando aparte con un preparador físico.

Tanto Quilmes como Godoy Cruz se mostraron interesados en sumar a Corvalán, pero claro está, ninguno de los dos clubes puede pagarle el contrato que percibe en Unión. No obstante, el Cervecero le acercó una oferta importante.

Lo cierto es que las charlas entre la dirigencia y Corvalán continúan, pero por ahora no hay acuerdo. El jugador acepta la forma de pago que propuso Unión, pero están lejos en los porcentajes.

Y es que Unión para rescindir el vínculo le ofrece pagarle tres meses de contrato, en tanto que Corvalán solicita el pago de seis meses para marcharse. Más allá de las diferencias, las partes siguen negociando y son optimistas en llegar a un acuerdo.