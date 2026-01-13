Uno Santa Fe | Colón | Colón

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto pisaron el acelerador desde un primer momento, sumando refuerzos muy importantes

13 de enero 2026 · 11:32hs
Colón ya tiene 14 refuerzos y puede llegar algún jugador más.

La nueva dirigencia de Colón que encabeza el presidente José Alonso aceleró desde el inicio. Una vez que asumió la comisión directiva, arrancaron con las negociaciones, junto con el director deportivo Diego Colotto.

El rápido y eficaz mercado de pases de Colón

El mercado de pases de Colón resultó frenético e intenso, sumando jugadores importantes, no solo de la categoría, sino también futbolistas de Primera División y otros que llegaron del exterior.

La sensación generalizada es que Colón se movió rápido y bien para sumar refuerzos. Y en poco tiempo, llegaron al club nada menos, que 14 futbolistas, muchos de ellos, precedidos de muy buenos antecedentes.

Por ello, la esperanza del hincha se renovó y la energía cambió por completo. A casi un mes del debut de Colón ante Deportivo Madryn, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán, cuenta con el plantel completo y absolutamente renovado.

Llegaron los jugadores que pidió en tiempo y forma para trabajar de cara al comienzo de la competencia. Y eso se debió a las gestiones que llevaron adelante los directivos junto con Colotto.

La lista de los 14 refuerzos que sumó Colón

Matías Budiño (arquero): Llega a préstamo por un año proveniente de Estudiantes de Caseros.

Leandro Allende (lateral izquierdo): Llega a préstamo por un año proveniente de Quilmes.

Emanuel Beltrán (lateral derecho): Llega a préstamo por un año proveniente de Instituto.

Mauro Peinipil (lateral derecho): Llega a préstamo por un año proveniente de Independiente Rivadavia.

Pier Barrios (marcador central): Llega a préstamo por un año proveniente de Melgar (Perú).

Sebastián Olmedo (marcador central): Llega a préstamo por un año proveniente de Atlético Tembetary (Paraguay).

Ignacio Antonio (volante central): Llega a préstamo por un año proveniente de Gimnasia de Mendoza.

Matías Muñoz (volante central): Llega a préstamo por un año proveniente de Gimnasia de Mendoza.

Federico Lértora (volante central): Llega a préstamo por dos años proveniente de Querétaro.

Julián Marcioni (extremo): Llega a préstamo por un año proveniente de Patronato.

Matías Godoy (extremo): Llega a préstamo por un año proveniente de Central Córdoba.

Lucas Cano (centrodelantero): Llega a préstamo por un año proveniente de Deportivo Táchira (Venezuela).

Alan Bonansea (centrodelantero): Llega a préstamo por un año proveniente de Patronato.

Darío Sarmiento (extremo): Llega a préstamo por un año proveniente de RFC Lütich (Bélgica).

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Un nuevo dolor de cabeza para Colón: el caso Sanguina suma presión

   

Otra vez en la mira de FIFA: Colón y un conflicto que amenaza con una nueva inhibición

Mauro Peinipil: "Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas"

El Gobierno provincial busca regular el uso del celular en las aulas "para mejorar los aprendizajes"

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

El Gobierno provincial busca regular el uso del celular en las aulas "para mejorar los aprendizajes"

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Independiente venció a Peñarol y Malcorra marcó su primer gol

Atento River: se definió el futuro de Santino Andino, una de las obsesiones de Gallardo

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

Unión negocia la salida de Claudio Corvalán, pero aún no hay acuerdo

Asistencias que valen oro en Unión: la Liga Profesional puso en primer plano a Del Blanco

Otra vez en la mira de FIFA: Colón y un conflicto que amenaza con una nueva inhibición

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"