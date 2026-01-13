La nueva dirigencia de Colón que encabeza el presidente José Alonso aceleró desde el inicio. Una vez que asumió la comisión directiva, arrancaron con las negociaciones, junto con el director deportivo Diego Colotto.
El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos
La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto pisaron el acelerador desde un primer momento, sumando refuerzos muy importantes
Por Ovación
El rápido y eficaz mercado de pases de Colón
El mercado de pases de Colón resultó frenético e intenso, sumando jugadores importantes, no solo de la categoría, sino también futbolistas de Primera División y otros que llegaron del exterior.
La sensación generalizada es que Colón se movió rápido y bien para sumar refuerzos. Y en poco tiempo, llegaron al club nada menos, que 14 futbolistas, muchos de ellos, precedidos de muy buenos antecedentes.
LEER MÁS: Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel
Por ello, la esperanza del hincha se renovó y la energía cambió por completo. A casi un mes del debut de Colón ante Deportivo Madryn, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán, cuenta con el plantel completo y absolutamente renovado.
Llegaron los jugadores que pidió en tiempo y forma para trabajar de cara al comienzo de la competencia. Y eso se debió a las gestiones que llevaron adelante los directivos junto con Colotto.
La lista de los 14 refuerzos que sumó Colón
Matías Budiño (arquero): Llega a préstamo por un año proveniente de Estudiantes de Caseros.
Leandro Allende (lateral izquierdo): Llega a préstamo por un año proveniente de Quilmes.
Emanuel Beltrán (lateral derecho): Llega a préstamo por un año proveniente de Instituto.
Mauro Peinipil (lateral derecho): Llega a préstamo por un año proveniente de Independiente Rivadavia.
Pier Barrios (marcador central): Llega a préstamo por un año proveniente de Melgar (Perú).
Sebastián Olmedo (marcador central): Llega a préstamo por un año proveniente de Atlético Tembetary (Paraguay).
Ignacio Antonio (volante central): Llega a préstamo por un año proveniente de Gimnasia de Mendoza.
Matías Muñoz (volante central): Llega a préstamo por un año proveniente de Gimnasia de Mendoza.
Federico Lértora (volante central): Llega a préstamo por dos años proveniente de Querétaro.
Julián Marcioni (extremo): Llega a préstamo por un año proveniente de Patronato.
Matías Godoy (extremo): Llega a préstamo por un año proveniente de Central Córdoba.
Lucas Cano (centrodelantero): Llega a préstamo por un año proveniente de Deportivo Táchira (Venezuela).
Alan Bonansea (centrodelantero): Llega a préstamo por un año proveniente de Patronato.
Darío Sarmiento (extremo): Llega a préstamo por un año proveniente de RFC Lütich (Bélgica).