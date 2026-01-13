Uno Santa Fe | Santa Fe | colectivos

El Municipio analiza un aumento del boleto de colectivos y busca mantener la tarifa lo más baja posible

El ejecutivo local mantiene conversaciones con las empresas de colectivos y analiza los números del sistema ante la falta de subsidios nacionales

13 de enero 2026 · 11:47hs
UNO Santa Fe

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó que el Municipio analiza un posible aumento en la tarifa del transporte público de pasajeros, en el marco de conversaciones que se mantienen con las empresas de colectivos ante el escenario económico del nuevo año.

“Estamos hablando con las empresas, ellas se acercaron a plantear la situación de este 2026 y nosotros estamos analizando los números”, explicó Poletti. El jefe del Ejecutivo local destacó que, así como las empresas solicitan una actualización tarifaria, el Municipio también exige mejoras en la calidad del servicio. Entre los avances, mencionó el recambio del 30% de las unidades, la puesta en marcha de la línea 22, una demanda histórica de los vecinos, y que hoy se posiciona como una de las tres líneas más utilizadas, especialmente los fines de semana.

Además, Poletti enumeró otras medidas implementadas, como la línea de boliches gratuita, el desvío de la línea 9 hacia el Puerto para facilitar el acceso al Liceo Municipal durante el ciclo lectivo, y una auditoría integral del sistema para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

“Queremos un servicio de colectivos más eficiente, con unidades con aire acondicionado, rampas para personas con discapacidad y mejores frecuencias. Eso es lo que estamos controlando y exigiendo”, subrayó.

En cuanto al contexto financiero, el intendente advirtió que no existe actualmente subsidio nacional a la SUBE, ni aportes del Estado nacional al sistema de transporte urbano, lo que impacta directamente en los costos. En contraste, valoró el esfuerzo de la Provincia al sostener el Boleto Educativo Gratuito.

“Estamos tratando de mantener la tarifa lo más baja posible, pero también debemos ser responsables con la sustentabilidad del sistema”, señaló.

Por último, Poletti se refirió a su reciente reunión con el gobernador de Santa Fe, donde se abordaron los principales lineamientos de trabajo conjunto para el año 2026. “El eje es trabajar de manera coordinada, algo que quizás no se veía al inicio del año, pero que hoy es una prioridad”, concluyó.

