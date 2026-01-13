El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

El comité organizador de la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda confirmó que el Vado no será parte del recorrido

El Vado está tapado de camalotes y no será parte del recorrido del Maratón.

La 48° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda se concretará el próximo domingo 1° de febrero. La tradicional competencia de aguas abiertas, que tiene un recorrido de 57 kilómetros, tendrá un cambio clave en su trayecto, ya que no se ingresará al Vado en el Río Salado, por dos razones, primero la obra en el puente Carretero, y por otro lado, la gran cantidad de camalotes que al día de la fecha se registra en el sector.

La edición venidera de la prueba de aguas abiertas más linda del mundo tendrá un modificación en su recorrido, y es que el vado no se utilizará en esta oportunidad. Así lo confirmó el comité organizador en un comunicado oficial. Detallaron que el ingreso por ese sector está bloqueado por camalotes y trabajos vinculados a la construcción del nuevo puente Carretero.

En las últimas horas, integrantes de la organización realizaron una verificación del río en la totalidad del trayecto que comprende desde las inmediaciones de Varadero Sarsotti hasta la desembocadura del río Salado, avanzando hasta donde las condiciones del agua lo permitieron.

En el caso del vado se llegó hasta una distancia aproximada a unos 500 metros del puente carretero. Allí se pudo observar una formación de camalotes que ocupa todo el ancho del curso de agua, y que antecede al terraplén y la traza del nuevo puente, lo que imposibilita el paso de los nadadores.

Respecto del río Salado, el terraplén no cruza la totalidad de su curso, por lo que el margen de agua habilita a transitar tanto a nadadores como embarcaciones afectadas a la maratón.

Ante este escenario, la organización analiza una alternativa de recorrido que no constituye una novedad en la historia de la competencia y que ya fue utilizada en ediciones anteriores. La misma contempla el ingreso de los nadadores al río Coronda por el sector de Cuatro Bocas, para luego buscar la boca de acceso al río Salado, donde nadarían aproximadamente 4 kilómetros contra corriente hasta las inmediaciones del balneario de Santo Tomé, punto en el cual se colocaría una boya de retorno. Desde allí, los atletas retomarían el curso natural de la prueba, regresando al Coronda para continuar rumbo a la llegada.

Fernando Fleitas y Diego Degano fueron quienes navegaron y realizaron las evaluaciones técnicas. La decisión final sobre el trazado será tomada en los próximos días, siempre priorizando la seguridad de los nadadores.