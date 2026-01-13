Situación epidemiológica de Santa Fe: hantavirus y tos convulsa en la mira

El dengue se mantiene bajo control en 2026, pero la provincia de Santa Fe enfrenta un escenario crítico por hantavirus y un aumento de casos de tos convulsa según los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional

Hantavirus y leptospirosis en Santa Fe son transmitidos por roedores

El Boletín Epidemiológico Nacional N.º 790, correspondiente a la Semana Epidemiológica 53.º (que cierra el año 2025 e inicia el 2026), es un informe clave del Ministerio de Salud porque marca el "estado de situación" con el que se arranca el año en la provincia de Santa Fe.

Santa Fe es una de las provincias con mayor riesgo actual. Se identificaron áreas críticas en los bosques en galería del Delta, las Islas del Paraná y la ecorregión Pampeana.

A nivel nacional, la letalidad subió a 32,7% (muy por encima del promedio histórico). En Santa Fe, ya se registraron tres fallecimientos en lo que va del ciclo (el caso más reciente es una mujer de Ybarlucea).

El BEN advierte que el contagio está muy ligado a la limpieza de galpones o viviendas cerradas sin ventilación previa.

Tos convulsa

Aunque a nivel nacional hubo una leve baja en las últimas semanas, la situación en Santa Fe y alrededores sigue siendo de cuidado.

En la Región Centro (donde está la ciudad de Santa Fe) se concentra la gran mayoría de los casos del país (787 de los 1.000 confirmados en el año).

La mayoría de las notificaciones corresponden a menores de edad, lo que refuerza el llamado a completar los esquemas de vacunación.

Dengue

Hay cero casos confirmados en lo que va de la temporada 2026. Santa Fe no registra casos de dengue confirmados hasta el cierre de este boletín.

El año pasado, para esta misma fecha, ya había 16 casos activos. Sin embargo, el Ministerio advierte que el mosquito circula en al menos 25 barrios de las grandes ciudades (Rosario y Santa Fe), por lo que el riesgo es "latente".

Otros eventos en la provincia

Leptospirosis: El reporte menciona un refuerzo en la vigilancia tras la muerte de un joven en la provincia recientemente. Es una enfermedad muy ligada a las zonas inundables y la presencia de roedores (al igual que el hantavirus).

Infecciones respiratorias: se observa un predominio de Influenza A (H1N1) y virus sincicial respiratorio (VSR), con el inicio de la campaña de vacunación para embarazadas para prevenir la bronquiolitis en bebés.

Resumen de cifras

Hantavirus: 52 casos confirmados a nivel nacional, con 17 fallecidos. Santa Fe es zona de brote activo.

Dengue en Santa Fe: 582 casos sospechosos notificados, 0 confirmados hasta el momento.

Coqueluche: más de 1.000 casos en el país, con fuerte peso en la bota santafesina.

Las recomendaciones oficiales del Ministerio de Salud para las enfermedades que más están afectando a Santa Fe en este informe (hantavirus, tos convulsa y leptospirosis):

Contra el hantavirus: debido a la alta letalidad registrada en la provincia, las medidas son críticas, especialmente para quienes viven en zonas rurales o periurbanas son:

Ventilación previa: antes de entrar a lugares que estuvieron cerrados por mucho tiempo (galpones, casas de campo, depósitos), se deben abrir puertas y ventanas y esperar al menos 30 minutos antes de ingresar.

Limpieza húmeda: no barrer "en seco" donde pueda haber excremento de roedores, ya que esto levanta el virus al aire. Se debe rociar el suelo con una mezcla de 9 partes de agua y 1 de lavandina, dejar actuar 15 minutos y recién ahí limpiar.

Acampe seguro: en zonas de islas o campings, dormir en carpas con piso y cierre hermético, y no dejar restos de comida al alcance de roedores.

Contra la tos convulsa: dado que la Región Centro concentra el 78% de los casos, el foco está en la vacunación:

Embarazadas: es fundamental que reciban la vacuna Triple Bacteriana Celular a partir de la semana 20 de gestación para pasar anticuerpos al bebé.

Esquema infantil: asegurar las dosis de los 2, 4 y 6 meses, el refuerzo a los 18 meses y al ingreso escolar.

Consulta temprana: ante una tos que dura más de dos semanas o que se presenta en "accesos" (ataques de tos), consultar de inmediato.

Contra la leptospirosis: al ser una enfermedad muy presente en las zonas de río y tras lluvias fuertes:

Evitar aguas estancadas: no nadar ni caminar descalzo en charcos o aguas que puedan estar contaminadas con orina de animales (perros, ratas, ganado).

Protección personal: usar botas y guantes si se realizan tareas de limpieza en zonas inundables o de desmalezado.

Control de plagas: mantener patios limpios y basura en recipientes cerrados para no atraer roedores.

Contra el dengue, prevención: aunque Santa Fe registra "cero casos confirmados" en este boletín, el Ministerio pide no bajar la guardia:

Descacharrado: es el momento clave para eliminar recipientes que acumulen agua, ya que el mosquito Aedes aegypti ya está circulando en los barrios.

Repelente: uso frecuente, especialmente al amanecer y atardecer.

"Las autoridades sanitarias de Santa Fe insisten en que, ante la aparición de fiebre alta, dolor muscular persistente o dificultad respiratoria, se evite la automedicación y se concurra rápidamente al centro de salud más cercano, mencionando si se estuvo en contacto con zonas rurales o ambientes cerrados".