Unión pone un freno: la espera por el volante central que ordene el plan de Madelón

La salida de Mauricio Martínez reconfiguró prioridades para Leo Madelón. Unión pausó gestiones mientras define si invierte fuerte por Rodrigo Saravia o aguarda una oportunidad que destrabe el tablero.

El mercado de pases de Unión ingresó en una pausa estratégica que no responde a la falta de nombres ni de gestiones, sino a una decisión de fondo: resolver primero la llegada de un volante central, el puesto que Leonardo Madelón considera clave para terminar de armar el equipo.

La salida de Mauricio Martínez dejó un hueco sensible en el mediocampo. El futbolista, con un año más de contrato , no es tenido en cuenta en Rosario Central , donde entrena apartado y negocia la rescisión .

En ese contexto, no se descarta un regreso a Unión si logra la libertad de acción, una alternativa que el club sigue de cerca y que podría resolver el problema sin una inversión elevada. Sin embargo, Madelón tiene otra prioridad en la mira.

Saravia, el nombre que seduce a Madelón

El entrenador insiste por Rodrigo Saravia, mediocampista uruguayo que no es tenido en cuenta en Belgrano y a quien Madelón conoce bien de su paso por Gimnasia de La Plata. El perfil del charrúa encaja a la perfección en lo que pretende el DT, pero su llegada implica una inversión importante, motivo por el cual en Unión optaron por esperar un desenlace en su situación contractual antes de avanzar.

La lógica es clara: definir primero el “5” y luego sí acelerar por los otros puestos que el cuerpo técnico pretende reforzar.

Mientras tanto, hubo contactos que no llegaron a buen puerto. Unión avanzó por Lucas Besozzi, pero Lanús se plantó y se opuso a una nueva cesión a préstamo. Tampoco prosperaron los acercamientos por Iván Gómez (Platense) ni por Diego Tarzia (Independiente), dos nombres que estuvieron en carpeta pero quedaron en el camino.

Profini, la solución inmediata

Con el Apertura a la vuelta de la esquina, todo indica que Rafael Profini será quien acompañe a Mauro Pittón en el centro del campo en el arranque del torneo. Una solución coyuntural, mientras el club intenta cerrar la pieza que falta para darle mayor equilibrio al equipo.

En paralelo, en Unión mantienen la guardia alta ante eventuales ofertas por futbolistas con mercado, como Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini y Lautaro Vargas. Cualquier movimiento inesperado podría volver a alterar los planes.

Por ahora, el Tatengue espera y evalúa. El mercado no está cerrado, pero el botón de pausa sigue activo hasta que aparezca la llave justa para el mediocampo. Porque en el proyecto de Madelón, todo empieza por el eje central.