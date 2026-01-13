Mauro Peinipil: "Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas"

Mauro Peinipil se despidió de Independiente Rivadavia y en las próximas horas llegará a Santa Fe para la revisión médica y la firma de su contrato con Colón.

Colón está a horas de cerrar un nuevo refuerzo para su defensa. Mauro Peinipil se despidió de Independiente Rivadavia de Mendoza y en las próximas horas arribará a Santa Fe para someterse a la revisión médica y luego firmar su contrato, paso previo a sumarse oficialmente a la pretemporada del plantel sabalero.

El lateral derecho, que llegará a préstamo por un año con opción de compra, reconoció su entusiasmo por este nuevo desafío y dejó en claro que su arribo al club rojinegro es inminente. En diálogo con LT10 (AM 1020), Peinipil expresó: “La verdad que sí, muy contento. Se está armando un lindo grupo y eso genera muchas expectativas”.

Un refuerzo para potenciar el lateral derecho

La llegada de Peinipil apunta a reforzar el lateral derecho de la defensa, un sector clave en la estructura del equipo. El propio jugador se definió y dejó en claro qué puede aportar dentro del campo de juego: “Mi característica es ser lateral de marca, pero me gusta mucho ir al ataque, llegar al gol y asociarme”, explicó.

Además, remarcó su polifuncionalidad, un aspecto valorado por el cuerpo técnico: “Jugué de lateral y también de volante por derecha. Me sentí bien en los dos puestos, así que si el técnico me necesita ahí, lo puedo hacer tranquilamente”.

Firma, revisión médica y pretemporada

Peinipil confirmó que aún no firmó su contrato, pero que todo está encaminado: “Mañana (por este martes), pasado el mediodía, voy a estar firmando, me harán la revisión médica y ya me sumaré a la pretemporada”, señaló. El pase pertenece a Independiente Rivadavia, club del que se despidió antes de emprender viaje rumbo a Santa Fe.

En cuanto a las versiones que retrasaron su llegada, el jugador fue claro y desactivó rumores: “No tenemos el mismo representante con Sanguina. Creo que la traba fue entre clubes, por algo que había que saldar, pero de mi parte estaba todo encaminado”.

Ilusión y ganas de competir

Con la expectativa intacta, Peinipil ya piensa en lo que viene: “Uno siempre quiere jugar. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros y empezar a sumar en los entrenamientos”, cerró.

Si no surge ningún imprevisto, Colón sumará en las próximas horas a un lateral con recorrido, vocación ofensiva y versatilidad, una apuesta para fortalecer la banda derecha y ampliar las variantes del plantel de cara a la temporada.