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Se presentó de manera oficial el Torneo Súper 8 ASB

Se presentó en sociedad el Torneo Súper 8 que clasificará a un equipo a la Liga Federal 2026. El evento se realizará del 10 al 13 de septiembre el Tribu Mocoretá.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 10:17hs
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Se presentó de manera oficial el Torneo Súper 8 ASB

Este lunes 7 de septiembre se anunció de manera oficial el Torneo Súper 8 que clasificará a un elenco a la Liga Federal 2026.

Por Rivadavia Juniors dijeron presente Roberto Monti y Francisco Spicchiali; por República del Oeste lo hicieron Lautaro Pereyra y Tomás Govone. Por CUST, Juan Hauque y Miyen Godoy.

Asimismo, por Gimnasia concurrieron Gonzalo Sabatini, Gustavo Eggel y Marcelo Villa. Por Banco Provincial participaron Santiago Perlo junto a Alejo Suñe. Además, por Sanjustino acudieron, Renzo Giunta y Matías Fleury.

De manera virtual fueron parte de la conferencia de prensa, Sebastián Puñet junto a Nicolás Correnti (Alma Juniors); Maximiliano Barisio y Leonardo Strack (Almagro A).

El presidente de la ASB, Andrés Dentesano, junto al tesorero, Pablo Carranza, ponderaron la innovadora idea de realizar un certamen que entregue un cupo a una competencia tan importante como es la Liga Federal.

Por su parte, Daniel Dorfman, titular de ASEBA, destacó la buena predisposición de todas las partes por aceptar esta idea de incluir en la mitad del Prefederal un premio importante para uno de los participantes.

Y Roberto Civetti, en representación de Regatas (SF), agradeció la confianza de la ASB para poder llevar adelante los siete partidos entre el 10 y 13 de septiembre en el Tribu Mocoretá.

FIXTURE TORNEO SÚPER 8 ASB

Jueves 10 de septiembre

19.00 Almagro A vs. Sanjustino (J1)

21.30 República vs. CUST A (J2)

Viernes 11 de septiembre

19.00 Rivadavia vs. Gimnasia (J3)

21.30 Alma Juniors vs. Banco (J4)

Sábado 12 de septiembre

Semifinales

18.00 Ganador J1 vs. Ganador J4

20.30 Ganador J2 vs. Ganador J3

Domingo 13 de septiembre

18.00 Final

Torneo Súper 8 ASB Liga Federal
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