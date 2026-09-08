Regatas sumó un gran triunfo en la Liga de Honor de waterpolo

Por la fecha 12 de la Liga de Honor, en el natatorio Pedro Consuegra, Regatas de Santa Fe se impuso a Combinado Norte, sumó su séptima victoria y se ubica tercero en el certamen

En el marco de la fecha 12 de la Liga de Honor de waterpolo, en el natatorio Pedro Consuegra, Regatas de Santa Fe se impuso a Combinado Beta por 15 a 13. Fue la última presentación antes de la disputa de los Juegos Suramericanos, ya que la próxima presentación del conjunto conducido por Ovidio López está previsto para el 10 de octubre frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario en calidad de visitante.

Regatas se quedó con un partidazo frente al Combinado Beta. Fue un encuentro muy parejo, peleado hasta el final, que terminó con una victoria para los Laguneros, la séptima en lo que va del campeonato, y la cuarta consecutiva, ya que en el cotejo anterior frente a este mismo rival había sido un empate 14 a 14. La última derrota de Regatas fue frente al siempre duro Gimnasia de Rosario en calidad de local por 22 a 17. En el choque ante el Combinado Beta, el MVP fue Matías Picatto que junto a Juan Fernández fueron los goleadores con 4 tantos cada uno. En la visita, Suleta y Massagli con tres conquistas fueron los máximos artilleros.

También se registraron los triunfos de Gimnasia y Esgrima de Rosario sobre River Plate por 20 a 13, y de Gimnasia y Esgima de Buenos Aires sobre Provincial por 22 a 13. Queda pendiente de disputa el cruce entre Independiente con Náutico de Rosario. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Gimnasia de Buenos Aires 33, Gimnasia y Esgrima de Rosario 27, Regatas de Santa Fe y Provincial de Rosario 25; River Plate 15, Combinado Beta 7, Náutico de Rosario 6, Independiente 3.

La convocatoria al arquero Nicolás Fernández para integrar el seleccionado nacional que competirá en Rosario en los Juegos Suramericanos es una noticia que adelantamos hace algún tiempo. No hace más que refrendar lo bien que se trabaja en materia deportiva en la prestigiosa entidad ubicada sobre la avenida Alem.

Un reconocimiento a este gran jugador del plantel lagunero y al entrenador Rogelio Borzone quedan opacadas por las actitudes mezquinas de algunos dirigentes de la subcomisión de waterpolo, que anteponen intereses personales, favoritismos, y otras cuestiones, y se olvidan de informar de este tipo de actos. La poca o nula difusión que se hace en la ciudad del waterpolo, salvo por UNO Santa Fe, que todas las semanas se ocupa de dar a conocer la participación del equipo deportivo en la Liga de Honor, no hace más que alentar que esta disciplina pase desapercibida.

La dirigencia central de la entidad lagunera, que en otras épocas siempre tuvo un ida y vuelta para destacar, debería tomar alguna medida con estos integrantes de la subcomisión de waterpolo que solamente atienden sus intereses personales, poco loables en una prestigiosa institución, y en un deporte símbolo. Igualmente, hay que separar lo que es lo deportivo con lo dirigencial y sus pésimas actitudes, que hablan más de lo que son que lo que buscan como integrantes de una disciplina en un club.

Síntesis

Regatas de Santa Fe 15- Combinado Beta 13

Regatas de Santa Fe: Nicolás Fernández, Octavio Molinas, Mateo Freyre, Diego Campanella, Agustín Trossero, Matías Picatto, Juan Fernández, Alejo Barbosa, Matías Picatto, Facundo Ramb, Valentino Abelanda, Nicolás Villamayor, Julián Daszczyk y Faucndo Doello. Entrenadores: Eduardo Bonomo y Ovidio López.

Combinado Beta: Manuel Estefan, Francisco Bonarotti, Román Spinelli, Norberto Spinelli, Roberto Paladini, Augusto Oliva, Joaquín Gamba, Gregorio Martínez, Matías Chicco, Santiago García, Francisco Suleta, Lucio Massagli y Agustín Costa. Entrenador: Gabriel Martino.

Goles: CRSF: Juan Fernández 4, Matías Picatto 4, Freyre 2, Picatto 2, Barbosa 2, Daszczyk 1; Combinado Beta: Suleta 3, Massagli 3, Bonaroti 2, Martínez 2, Spinelli 1, Paladini 1, Oliva 1.

Expulsiones: CRSF 7 a favor; CB, 11 a favor.

Árbitros: Facundo Perre y Augusto Rey.

Cancha: Regatas de Santa Fe.