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A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

El 8 de septiembre de 1964, Colón derrotó 2-0 a la Selección Argentina en Santa Fe. El triunfo, sumado al histórico éxito ante Santos de Pelé, dio origen a uno de los apodos más emblemáticos del fútbol argentino.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 10:04hs
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A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

Hay fechas que quedan grabadas para siempre en la historia de un club. Para Colón, el 8 de septiembre de 1964 es una de ellas. El Sabalero, que por entonces jugaba en Primera B, recibió a la Selección Argentina y consiguió un triunfo que sorprendió al fútbol nacional: 2-0 con goles de Ríos y Broggi.

Una Selección llena de figuras que llegó a Colón

La Albiceleste no llegó a Santa Fe con un equipo alternativo. Entre sus nombres estaban Antonio Rattín, Roberto Telch, Alberto Rendo, Daniel Willington y Daniel Onega, figuras de enorme jerarquía que no pudieron evitar la derrota ante el conjunto rojinegro.

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Colón protagonizó una actuación memorable y consiguió uno de esos triunfos que trascienden el resultado. Su cancha comenzó a ser identificada definitivamente como un lugar donde los grandes podían caer.

Pelé había sido el primer aviso de Colón

El triunfo ante Argentina llegó apenas dos meses después de otra hazaña inolvidable: Colón había derrotado al Santos de Brasil, que tenía nada menos que a Pelé como máxima figura.

En un corto período, el Sabalero había vencido a dos gigantes: Santos y la Selección Argentina.

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Así nació y se consolidó el “Cementerio de los Elefantes”, un apodo que acompañó a Colón durante décadas y que convirtió al estadio Brigadier López en uno de los escenarios más reconocidos del fútbol argentino.

Más de seis décadas después, aquella noche del 8 de septiembre de 1964 sigue formando parte de las grandes páginas de la historia sabalera.

Colón cementerios de los elefantes Selección Argentina
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