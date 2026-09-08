Otro duro golpe: Facundo Garcés sufrió una seria lesión en su rodilla

Tras el escándalo por el cual está suspendido, ahora se le suma la lesión que el defensor sufrió en un entrenamiento y que lo alejará de las canchas por varios meses

Facundo Garcés recibió otra dura noticia en medio de la situación que atraviesa por su suspensión internacional . El defensor argentino del Deportivo Alavés sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento y deberá pasar por el quirófano.

El club español confirmó el diagnóstico este martes luego de los estudios médicos realizados al futbolista. Garcés se lesionó durante una práctica en Ibaia y las pruebas determinaron que la lesión es de gravedad. En la misma sesión, Mikel Rodríguez también sufrió una rotura del ligamento cruzado.

La recuperación demandará varios meses y, aunque todavía no hay un plazo definido, el defensor podría perderse gran parte o incluso toda la temporada. Desde el Alavés informaron que será operado en los próximos días y que los tiempos dependerán de cómo evolucione posteriormente.

Garcés, además, atraviesa una situación particular a nivel deportivo. El argentino está suspendido por la FIFA desde el 25 de septiembre de 2025, luego de que se detectaran irregularidades en la documentación utilizada para acreditar su posibilidad de ser convocado por la selección de Malasia.

La sanción está vinculada a la falsificación de un pasaporte malayo. Si bien no puede disputar partidos oficiales, el futbolista tenía permitido continuar entrenándose junto al plantel del conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores.

Ante la baja del defensor, el Deportivo Alavés podría analizar la posibilidad de incorporar un reemplazante. Sin embargo, las condiciones del mercado limitan las opciones: el jugador que llegue deberá encontrarse sin equipo y sin contrato desde el 1 de septiembre.