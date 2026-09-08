Uno Santa Fe | Ovación | Facundo Garcés

Otro duro golpe: Facundo Garcés sufrió una seria lesión en su rodilla

Tras el escándalo por el cual está suspendido, ahora se le suma la lesión que el defensor sufrió en un entrenamiento y que lo alejará de las canchas por varios meses

8 de septiembre 2026 · 09:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Facundo Garcés sufrió una seria lesión en su rodilla derecha.

Facundo Garcés sufrió una seria lesión en su rodilla derecha.

Facundo Garcés recibió otra dura noticia en medio de la situación que atraviesa por su suspensión internacional. El defensor argentino del Deportivo Alavés sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento y deberá pasar por el quirófano.

La dura lesión que sufrió Facundo Garcés

El club español confirmó el diagnóstico este martes luego de los estudios médicos realizados al futbolista. Garcés se lesionó durante una práctica en Ibaia y las pruebas determinaron que la lesión es de gravedad. En la misma sesión, Mikel Rodríguez también sufrió una rotura del ligamento cruzado.

La recuperación demandará varios meses y, aunque todavía no hay un plazo definido, el defensor podría perderse gran parte o incluso toda la temporada. Desde el Alavés informaron que será operado en los próximos días y que los tiempos dependerán de cómo evolucione posteriormente.

Garcés, además, atraviesa una situación particular a nivel deportivo. El argentino está suspendido por la FIFA desde el 25 de septiembre de 2025, luego de que se detectaran irregularidades en la documentación utilizada para acreditar su posibilidad de ser convocado por la selección de Malasia.

La sanción está vinculada a la falsificación de un pasaporte malayo. Si bien no puede disputar partidos oficiales, el futbolista tenía permitido continuar entrenándose junto al plantel del conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores.

Ante la baja del defensor, el Deportivo Alavés podría analizar la posibilidad de incorporar un reemplazante. Sin embargo, las condiciones del mercado limitan las opciones: el jugador que llegue deberá encontrarse sin equipo y sin contrato desde el 1 de septiembre.

Facundo Garcés lesión rodilla
Noticias relacionadas
Santa Fe Rugby visitará a Tala de Córdoba por los cuartos de final del Interior A.

Se vienen los cuartos de final y el repechaje en el Torneo del Interior

Este martes se realizará la inauguración de las canchas que dispone la ASH que serán escenario para los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos: Se inauguran las nuevas canchas de hockey en Santa Fe

argentinos juniors empato con barracas central y lidera la tabla anual de la liga profesional

Argentinos Juniors empató con Barracas Central y lidera la Tabla Anual de la Liga Profesional

Rézola y Cairó fueron elegidos para portar la insignia nacional en la ceremonia de apertura y hablaron sobre el orgullo de representar al país

La delegación Argentina recibió la bandera nacional para Santa Fe 2026

Lo último

A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

Otro duro golpe: Facundo Garcés sufrió una seria lesión en su rodilla

Otro duro golpe: Facundo Garcés sufrió una seria lesión en su rodilla

Investigan un femicidio: tras la muerte de la joven quemada en Santa Rosa de Lima, detuvieron a su pareja

Investigan un femicidio: tras la muerte de la joven quemada en Santa Rosa de Lima, detuvieron a su pareja

Último Momento
A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

Otro duro golpe: Facundo Garcés sufrió una seria lesión en su rodilla

Otro duro golpe: Facundo Garcés sufrió una seria lesión en su rodilla

Investigan un femicidio: tras la muerte de la joven quemada en Santa Rosa de Lima, detuvieron a su pareja

Investigan un femicidio: tras la muerte de la joven quemada en Santa Rosa de Lima, detuvieron a su pareja

Regatas sumó un gran triunfo en la Liga de Honor de waterpolo

Regatas sumó un gran triunfo en la Liga de Honor de waterpolo

Tarragona no para: goles, récords y una cifra que explica su enorme presente en Unión

Tarragona no para: goles, récords y una cifra que explica su enorme presente en Unión

Ovación
Juegos Suramericanos: Se inauguran las nuevas canchas de hockey en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Se inauguran las nuevas canchas de hockey en Santa Fe

Se vienen los cuartos de final y el repechaje en el Torneo del Interior

Se vienen los cuartos de final y el repechaje en el Torneo del Interior

Regatas sumó un gran triunfo en la Liga de Honor de waterpolo

Regatas sumó un gran triunfo en la Liga de Honor de waterpolo

Misael Aguirre, tras su primer gol: Espero dejar una huella en el club

Misael Aguirre, tras su primer gol: "Espero dejar una huella en el club"

Cuello valoró el triunfo de Unión que fue clave para acercarse a los primeros puestos

Cuello valoró el triunfo de Unión que fue clave para acercarse a los primeros puestos

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus