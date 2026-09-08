Se vienen los cuartos de final y el repechaje en el Torneo del Interior

Por los cuartos de final del certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby, Santa Fe Rugby viajará a la provincia de Córdoba para visitar al duro Tala RC en Villa Warcalde

Este sábado 12 de septiembre se disputará una nueva etapa del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby. En cuanto al Interior A, se disputarán los cuartos de final y los repechajes, aunque también será el turno del cruce final por el Interior B . El único representante de la Unión Santafesina de Rugby es la escuadra de Sauce Viejo que deberá visitar a Tala Rugby en Villa Warcalde, en la ciudad de Córdoba.

Los Tricolores vienen de caer en barrio Jardín Espinosa de la capital cordobesa frente a Córdoba Athletic por 44 a 29, pero igualmente le alcanzó para clasificar segundo en la Zona 3, con 17 puntos, siguiendo al Jockey Club de Rosario que finalizó primero con 26 unidades. Los dirigidos por Ignacio Carballo viajarán el próximo viernes 11 en horas del mediodía para jugar con Tala que finalizó primero en la Zona 2 con 30 puntos, y que cuenta con el antecedente de no haber perdido ningún partido.

La segunda fase en el Torneo del Interior

Por los cuartos de final del Torneo del Interior A, el sábado 12, a las 15.30, en Marcos Paz, Tucumán Rugby recibirá a Duendes de Rosario con el arbitraje del cordobés Tomás Ninci, mientras que en Villa Warcalde, Tala RC lo hará con Santa Fe Rugby bajo el control de Federico Solari de la Unión de Rugby del Nordeste.

Por su parte, en Fisherton, el Jockey Club de Rosario será anfitrión de Estudiantes de Paraná con el referato de Esteban Filipanics de la Unión Cordobesa de Rugby, y en el cotejo televisado de la competición, Jockey Club de Cördoba jugará con Marista de Mendoza bajo el control del rosarino Damián Schneider.

Es importante recordar que Estudiantes de Paraná finalizó segundo en la Zona 2, ya que no jugó el último partido de la fase de grupos frente a Tala RC en Córdoba, por lo que se le dio walkover a los de la vecina provincia, aunque tiene la explicación que fue en el momento en que se produjo el fallecimiento de Agustín Ferreyra, ex jugador, médico y allegado a la prestigiosa entidad de la capital entrerriana.

En cuanto al Repechaje, en el parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario será anfitrión de La Tablada de Córdoba con el referato de Gastón Rogé de Mar del Plata, y Urú Curé de Río Cuarto lo hará con la Universitario de Córdoba con el seguimiento del correntino Juan Zubieta de la Unión de Rugby del Nordeste. Además, en Jardín Espinoza, Córdoba Athletic jugará con CURNE de Resistencia con el control de Joaquín Zapata de la Unión Santafesina, y en Grandield, Old Resian de Rosario lo hará con el Mendoza Rugby ante el arbitraje de Agustín Altabe de Córdoba.

La final del Torneo del Interior B

También el sábado 12, se disputará la gran final del Torneo del Interior B. En el Parque 9 de Julio, en la denominada Calderita, Tucumán Lawn Tennis se medirá con Natación y Gimnasia de la provincia de Tucumán con el arbitraje de Federico Longobardi de la Unión de Rugby de Rosario. Recordemos que en semifinales, Natación y Gimnasia superó a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca 41 a 22, y el Tucumán Lawn Tennis hizo lo propio con el Paraná Rowing Club por 29 a 24.