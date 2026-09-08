Juegos Suramericanos: Se inauguran las nuevas canchas de hockey en Santa Fe

La Asociación Santafesina de Hockey cortará las cintas de sus nuevas instalaciones en el polo deportivo del sur de la ciudad en la antesala del comienzo de los Juegos Suramericanos

Este martes se realizará la inauguración de las canchas que dispone la ASH que serán escenario para los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputarán del 12 al 26 de septiembre y reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en un acontecimiento que marcará un antes y un después para el deporte santafesino. El hockey es una de las disciplinas que se llevarán a cabo en la ciudad de Santa Fe, concretamente en el polo deportivo ubicado en el extremo sur de la capital provincial.

La Asociación Santafesina inaugura sus nuevas canchas este martes a partir de las 18:30hs. El evento contará con la presencia de autoridades de la ASH, además de los máximos referentes políticos de la ciudad y de la provincia.

Tal es así que se espera al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Juan Pablo Poletti, junto con integrantes del comité de los Juegos Suramericanos.

Las flamantes instalaciones serán el escenario oficial de la disciplina durante la competencia continental que comenzará el próximo domingo.

Esta inauguración no solo representa un salto de calidad en la infraestructura deportiva de la región, sino que consolida a la ASH y Santa Fe como un polo estratégico para el desarrollo del hockey a nivel nacional e internacional.

Es importante destacar que el próximo viernes 11 de septiembre en el nuevo predio de la ASH, en el boulevard Tacca 707, llega el SOS Santafesino. Se trata de una serie de amistosos de los seleccionados de la Asociación Santafesina con los combinados nacionales que disputarán en la capital provincial los Juegos Suramericanos.

A las 19 será el turno del seleccionado superior de damas con Las Leonas, que en realidad es un seleccionado alternativo con siete jugadoras que vienen de consagrarse campeonas en el Mundial de la especialidad. Por su parte, a las 21, el seleccionado de caballeros de Santa Fe lo hará con el combinado Los Leones.

Recordemos que el seleccionado femenino debutará el próximo lunes 14 de septiembre a las 10 de la mañana frente a Paraguay, y volverá a jugar el martes 15 a las 14 frente a Uruguay. Posteriormente lo hará ante Chile el viernes 12, y Perú, el domingo 20 a las 14. En el caso de los varones, el lunes 14 a las 12 se medirá con Perú, y el miércoles 16 a las 10 con Brasil. Seguidamente, el viernes 18 jugará con Chile a las 14, y el domingo 20, a las 12, frente a Uruguay.