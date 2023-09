Conocé "Intermitente", el disco que Natalie Pérez presentará en Tribus Club de Arte

El nombre trae el concepto de la intermitencia, de lo que es y no es, lo que aparece y desaparece, lo que puede transformarse en otra cosa, la no linealidad de la vida. El focus track del disco es el tema “En un loop”, canción que habla de un encuentro que todo lo transforma. “En un loop” tiene un estilo urbano, con sonidos electrónicos poniendo al frente la voz particular de Natalie. Este nuevo corte se presenta con un videoclip con una propuesta de arte distinta y original en donde Natalie vuelve a demostrar su talento. El álbum contó con la producción musical de Mariano Otero para Estudio Insigno.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

Credife Esperanza | Sarmiento 1960

Credife Rafaela | 9 de Julio 114

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187