Unión cumplió con el trámite: le ganó a Agropecuario y se metió en 16avos de Copa Argentina

Unión venció a Agropecuario 2-0 con dos goles de Cristian Tarragona y de esta manera accedió a los 16avos de Copa Argentina en donde enfrentará a Independiente

Con dos goles de Cristian Tarragona, Unión venció a Agropecuario y avanzó de ronda.

Unión hizo lo que debía hacer: ganar y avanzar de fase en la Copa Argentina. Y lo hizo con autoridad, venciendo 2-0 a Agropecuario con dos goles de Cristian Tarragona.

El triunfo del Tate nunca corrió peligro, ya que siempre estuvo más cerca de aumentar el resultado que poder sufrir un transitorio empate. Aunque lo llamativo es que encontró los dos goles en tiempos de descuento.

Unión encontró la ventaja en el final de la primera etapa

Unión de arranque tuvo la iniciativa, pero con el correr de los minutos Agropecuario se adelantó unos metros para presentarle batalla en la zona media.

La primera situación para marcar la tuvo Agropecuario y se dio luego de un error de Valentín Fascendini quien no logró controlar la pelota, se la robó Enzo Aguirre y luego Carlos Auzqui en la puerta del área remató desviado.

Al Tate le costaba progresar en ataque, ya que los carrileros no lograban imponer su velocidad y los delanteros participaban muy poco del juego.

Así las cosas, el Sojero se animaba y manejaba la pelota con criterio aunque sin profundidad. Igualmente, en ese primer cuarto de hora, Agropecuario estaba más cómodo en el partido.

La primera acción colectiva de Unión llegó a los 19' luego de que Mateo Del Blanco tocara para Brahian Cuello y el carrilero por izquierda metió un centro que cabeceó Cristian Tarragona, aunque la pelota quedó en las manos de Luciano Acosta.

Y a los 25' apareció Julián Palacios por derecha, aguantó la marca de atrás, gambeteó a un defensor y de frente al arco sacó un remate que se fue por encima del horizontal.

De a poco, el Rojiblanco mejoraba y comenzaba a insinuar algo más que el rival. Pero no le alcanzaba para marcar la diferencia que hay entre un equipo y otro.

Cuando se jugaban 35' del primer tiempo, Leonardo Madelón se vio obligado a mover el banco, con el ingreso de Lautaro Vargas en lugar de Emiliano Álvarez, quien pidió el cambio por una molestia muscular.

A los 39' Unión estuvo cerca del gol, cuando Mateo Del Blanco encaró por izquierda y tocó para Julián Palacios, quien sacó un remate esquinado que pasó muy cerca del caño izquierdo del arco de Agropecuario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/2038783811086135677&partner=&hide_thread=false ¡LA CHANCE DE UNIÓN SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!



A los 39' del primer tiempo, tras una jugada individual de Mateo Del Blanco, Julián Palacios intentó un derechazo al segundo palo pero no alcanzó para poner en ventaja al Tatengue ante Agropecuario, por los 32avos de final… pic.twitter.com/xSzK7JojKy — TyC Sports (@TyCSports) March 31, 2026

Por acciones de peligro, Unión era un poco más que el Sojero y mucho más, cuando en tiempo de descuento dispuso de dos chances claras, aunque la tercera sería la vencida.

La primera ocasión fue una media vuelta de Agustín Colazo dentro del área, que Rodrigo Mosqueira terminó salvando en la línea y posteriormente Palacios asistió a Colazo quien no alcanzó a conectar el balón.

Pero Unión siguió insistiendo y 20 segundos antes de finalizar el primer tiempo, Mauro Pittón recostado por izquierda metió un centro al área, para el estupendo anticipo de cabeza de Cristian Tarragona y establecer el merecido 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/2038785176415740116&partner=&hide_thread=false ¡EL TATENGUE SE FUE AL DESCANSO EN VENTAJA!



En la última jugada del primer tiempo, Tarragona marcó el 1-0 para #Unión ante #Agropecuario por los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/AHvqnKActr — TyC Sports (@TyCSports) March 31, 2026

El Tate desperdició varias chances en el complemento, pero lo liquidó en el final

En el segundo tiempo, Agropecuario obligado por el resultado se adelantó unos metros en el campo de juego. El Tate controlaba el partido pero sin generar en ataque.

Y a los 9' en una corrida de Brian Blando, el delantero le ganó en velocidad a Juan Pablo Ludueña y metió un centro rasante que Rodrigo Mosqueira no aprovechó, ya que de frente al arco terminó rematando por encima del horizontal.

El Tate avisó recién a los 20' con un cabezazo de Marcelo Estigarribia que controló Luciano Acosta. El delantero ingresó a los 16' en lugar de Colazo y también entró Augusto Solari en reemplazo de Cuello.

A los 22' el Tate pudo definir el partido, pero de manera inexplicable Cristian Tarragona debajo del arco remató y la pelota se fue hacia un costado. La maniobra la iniciaron Palacios y el que metió el centro preciso fue Del Blanco.

Unión le cedía el balón a Agropecuario y apostaba con espacios a salir de contra. Y lo tuvo a los 31', cuando Estigarribia asistió a Solari y el volante dentro del área remató al primer palo y tapó Acosta.

En cada contra Unión estaba muy cerca de marcar el segundo. A los 38' Tarragona probó con un remate de media distancia que propició una estupenda atajada de Acosta.

A esa altura, Unión era una máquina de errar goles y seguía perdonando a Agropecuario. Contaba con espacios y ventajas de su rival, pero no estaba fino en la definición.

Y como en el primer tiempo, Unión volvió a marcar en tiempo de descuento, con otro gol de Cristian Tarragona quien empujó a la red el pase de Lucas Menossi para decretar el definitivo y merecido 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/2038802580210430145&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ FUE EL SEGUNDO GOL DEL TATENGUE!



En el cierre del encuentro, Tarragona marcó el 2-0 para #Unión ante #Agropecuario y decretó la clasificación a la próxima ronda de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/7y4ZNApGaU — TyC Sports (@TyCSports) March 31, 2026

Síntesis

Unión: 1-Matías Mansilla, 4-Emiliano Álvarez, 26-Juan Pablo Ludueña, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 24-Rafael Profini, 30-Mauro Pittón, 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 9-Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Agropecuario: 1-Luciano Acosta; 4-Matías Molina, 2-Facundo Sánchez, 6-Alan Aguirre, 3-Jorge Cabello; 10-Rodrigo Mosqueira, 8-Jorge Valdez Chamorro, 5-Rodrigo Castro, 11-Enzo Aguirre; 7-Brian Blando y 9-Carlos Auzqui. DT: Adrián Adrover.

Goles: PT 46' Cristian Tarragona (U), ST 49' Cristian Tarragona (U).

Cambios: PT 35' Lautaro Vargas x Álvarez (U), 11' Antonio Napolitano x Aguirre (A), Federico Pérez x Aguirre (A), 16' Augusto Solari x Cuello (U), Marcelo Estigarribia x Colazo (U), 24' Jarol Heritier x Valdez Chamorro (A), Diego Vázquez x Auzqui (A), 27' Milton Ramos x Cabello (A), 32' Bruno Pittón x Palacios (U), Lucas Menossi x M. Pittón (U).

Amonestados: Cuello, Ludueña y Solari (U).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.