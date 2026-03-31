El uno por uno de Unión en la victoria y el pase de ronda en Copa Argentina

Unión venció a Agropecuario 2-0 y avanzó a 16avos de Copa Argentina. La figura del Tate fue Cristian Tarragona quien marcó los dos goles

El uno por uno de Unión en la victoria ante Agropecuario.

Matías Mansilla (6): Poco trabajo, pero en el final del partido tuvo una buena tapada ante un remate rasante que iba al arco, seguro para descolgar algunos centros. El arquero de Unión mantuvo la valla invicta.

Emiliano Álvarez (5): Jugó 35 minutos y debió salir por una molestia muscular, en el rato que estuvo en cancha, no sufrió en la marca, pero le faltó sorpresa para atacar.

Juan Pablo Ludueña (5): Ganó y perdió con los puntas de Agropecuario, por momentos intentó salir jugando, pero también sufrió en un mano a mano con Blando. Discreta actuación del marcador central.

Valentín Fascendini (5): En el inicio del partido cometió un error, con un control largo que generó una chance para el rival, después se acomodó y se mostró expeditivo sin arriesgar tanto.

Mateo Del Blanco (7): Cada vez que encara con pelota dominada marca la diferencia, está atravesando un gran presente, con mucha confianza y determinación, genera desequilibrio por la banda izquierda.

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Julián Palacios (7): Es otro de los jugadores determinantes que tiene Unión, cuando encara es difícil de frenar, se mueve por ambos costados y genera siempre algo en ataque. Estuvo cerca del gol y se asoció muy bien con Del Blanco.

Rafael Profini (6): Correcto partido, sobrio, jugando simple y bien ubicado. Es un jugador que viene evolucionando y se nota por la manera en la que se mueve dentro de la cancha.

Mauro Pittón (6): Muy buen centro para que Tarragona marcara el primer gol de cabeza. El despliegue de siempre y se complementó bien con Profini a la hora de recuperar y distribuir el balón.

Brahian Cuello (4): No pesó en ataque, le costó desnivelar por su carril y participó poco del juego. Terminó siendo reemplazado en el segundo tiempo sin lograr destacarse.

Agustín Colazo (4): Se lo notó falto de ritmo, apenas una media vuelta en el final del primer tiempo que le sacaron la pelota en la línea, pero después estuvo errático y sin generar en ataque.

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Cristian Tarragona (8): La figura de Unión y del partido, dos goles, el sacrificio de siempre para aguantar y picar. Un despliegue enorme para convertirse en una pesadilla para los defensores rivales. Atraviesa un presente notable.

Lautaro Vargas (5): Le faltó mayor decisión para pasar al ataque, no sufrió a la hora de contener, pero su fuerte es el balón dominado y debió tener mayor determinación para progresar por su lateral.

Marcelo Estigarribia (-): Se le sigue negando el gol, lo mejor un pase para dejarlo a Solari de frente al arco. Ganó por arriba, pero el cabezazo fue atrapado por el arquero.

Augusto Solari (-): Estuvo cerca del gol, pero remató al primer palo y tapó el arquero. Era un partido para aprovechar teniendo en cuenta los espacios que dejaba el rival.

Bruno Pittón (-): Se paró como lateral izquierdo, pasó al ataque en el final generando un foul a favor del equipo que sirvió para que corran los minutos.

Lucas Menossi (-): Pocos minutos en cancha, pero fue clave en el segundo gol ya que picó al área superó en velocidad a un rival y le cedió el balón a Tarragona.