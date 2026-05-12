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Medrán, con un gran dilema en Colón para visitar a Estudiantes (BA)

Colón recuperó la cima de la Zona A tras vencer a All Boys y ahora pone la mira en el duelo ante Estudiantes (BA). Medrán, ¿mete mano?

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 11:14hs
Medrán, con un gran dilema en Colón para visitar a Estudiantes (BA)

Prensa Colón

Colón dejó atrás la racha de tres partidos sin victorias y recuperó confianza con el trabajado triunfo por 3-2 frente a All Boys en el Brigadier López. El equipo de Ezequiel Medrán volvió a mostrarse fuerte en Santa Fe y, más allá de quedar segundo por diferencia de gol detrás de Deportivo Morón, regresó a la pelea grande de la Zona A de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Colón descansó y pone la mira en intentar dar la talla en la visita a Estudiantes (BA)

Ahora, el desafío para el Sabalero será sostener ese envión fuera de casa, una materia que todavía le cuesta en esta temporada. El próximo compromiso será este sábado desde las 15.30 frente a Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, donde Colón buscará dar otro paso importante en la pelea por mantenerse en los puestos de privilegio.

Medrán recuperó variantes y analiza cambios en Colón

Por segunda semana consecutiva, el entrenador rojinegro contará con todos los futbolistas a disposición, una situación que no había podido disfrutar con continuidad desde el arranque del campeonato. Sin lesionados ni suspendidos, el DT tendrá margen para definir si sostiene la base que viene de vencer a All Boys o mete mano pensando en el contexto del próximo partido.

Y justamente ahí aparece uno de los principales focos de análisis. Darío Sarmiento tuvo una actuación interesante frente al conjunto de Floresta, aportando movilidad y desequilibrio, aunque terminó exhausto, golpeado y pidió el cambio en el complemento. Esa situación podría abrirle nuevamente la puerta a Matías Muñoz para regresar al once titular.

La posibilidad de un retoque táctico no sería extraña. Medrán ya dejó en claro en conferencia de prensa que suele planificar cada partido en función del rival y del escenario, y teniendo en cuenta que Colón jugará nuevamente como visitante, el entrenador podría apostar por un mediocampo con mayor equilibrio.

“No quiere decir que vaya a repetirlo”

Después del triunfo ante All Boys, el técnico sabalero evitó confirmar la formación para jugar en Caseros y dejó abierta la puerta a modificaciones.

“Me siento muy cómodo utilizando este sistema, pero siempre busco el beneficio de los jugadores y del momento del equipo. Depende de los niveles también. Quedé conforme, pero eso no quiere decir que vaya a repetirlo contra Estudiantes. Hay que mirar todo”.

Las palabras del DT reflejan una idea clara: Colón encontró respuestas positivas en Santa Fe, pero todavía necesita dar señales contundentes fuera del Brigadier López, donde perdió regularidad y puntos importantes en este tramo del torneo.

Un examen clave fuera de Santa Fe

El partido ante Estudiantes aparece como una buena medida para saber dónde está parado realmente este Colón. La victoria frente a All Boys devolvió tranquilidad y entusiasmo, pero el equipo necesita trasladar esa fortaleza al exterior para sostenerse en la pelea por el ascenso.

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Con plantel completo, variantes para elegir y el ánimo renovado, Medrán prepara un nuevo examen para un Sabalero que quiere demostrar que la recuperación no fue apenas un alivio momentáneo, sino el inicio de una etapa más sólida en la temporada.

Colón Medrán Estudiantes
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