La AdC tomó una decisión clave tras la baja de Unión

La AdC oficializó la reubicación de Unión tras su decisión de abandonar la máxima categoría por razones económicas. La plaza que deja el Tate no será ocupada.

La decisión ya es oficial. Unión jugará la Liga Argentina 2026/27, después de haber solicitado formalmente su salida de la Liga Nacional por razones económicas. La Asociación de Clubes de Básquetbol confirmó el nuevo escenario y determinó, además, qué ocurrirá con la plaza que deja vacante la institución rojiblanca.

El Tatengue había comunicado su determinación de no continuar en la máxima categoría y solicitó su descenso a la segunda división. Ahora, la Mesa Ejecutiva de la AdC aprobó su incorporación a la Liga Argentina , luego de que quedara disponible una plaza en esa competencia.

La vacante se produjo por la renuncia de A.C. Rivadavia Básquet, cuyos derechos sobre la franquicia quedaron a disposición de la Asociación de Clubes. Ante el pedido formal de Unión, la entidad resolvió otorgarle ese lugar para la próxima temporada.

La Liga Nacional pierde a Unión

El dato más importante para el básquet santafesino es que la plaza que Unión deja en la Liga Nacional no será reemplazada.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Competencias de la AdC, los derechos correspondientes a la franquicia de Unión quedaron en manos de la organización central. Por lo tanto, la Liga Nacional 2026/27 se disputará con 18 equipos.

De esta manera, el básquet argentino tendrá una temporada con menos participantes en su máxima categoría, después de las bajas anticipadas de Obras Sanitarias y Unión, ambas vinculadas a dificultades económicas para afrontar la competencia.

Unión cambia de categoría

Para el Tatengue comienza ahora una etapa diferente. Después de competir en la elite del básquetbol argentino, deberá reconstruir su proyecto deportivo en la Liga Argentina, con una estructura económica acorde a sus nuevas posibilidades.

La determinación representa un cambio importante para una institución que durante los últimos años logró instalarse nuevamente entre los principales equipos del país.

Ahora, el desafío será ordenar las cuentas, rearmar el plantel y competir nuevamente por un lugar en la máxima categoría, aunque ya no desde la Liga Nacional sino desde el segundo escalón del básquet argentino.

La AdC, mientras tanto, estableció este lunes 31 de agosto como fecha límite para que los clubes presenten los avales correspondientes y completen la inscripción definitiva tanto para la Liga Nacional como para la Liga Argentina.

Así, el panorama quedó definido: Unión baja a la Liga Argentina, su plaza no será ocupada y la próxima Liga Nacional tendrá 18 participantes. El Tatengue comienza ahora un nuevo capítulo, con la necesidad de transformar una decisión obligada por la realidad económica en el punto de partida para volver a crecer.