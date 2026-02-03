Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Pulga Rodríguez, ex-Colón, negó negociaciones con San Martín, reafirmó su amor por Atlético Tucumán y anticipó el final de su carrera.

Cada vez que Luis Miguel “Pulga” Rodríguez habla, en Colón prestan atención. El delantero, campeón y referente del Sabalero en los últimos años, volvió a referirse a su futuro y dejó en claro que atraviesa un momento decisivo de su carrera, con el retiro cada vez más cerca y el deseo de estar cerca de su tierra.

En diálogo con FM La Tucumana 95.9, el Pulga reconoció que por ahora no hay definiciones, pero sí una idea firme: priorizar lo personal. “Estamos esperando a ver qué pasa en esta semana y de ahí veremos qué decisión tomamos”, expresó, sin descartar ninguna alternativa.

La chance de volver al origen para Pulga Rodríguez

El club que aparece con más fuerza en el horizonte es Ñuñorco de Monteros, donde dio sus primeros pasos en inferiores. Incluso su presidente habló públicamente de una alta probabilidad de que el Pulga se sume al plantel, algo que ilusionó a todo el sur tucumano.

Pulga Rodríguez.jpg Pulga Rodríguez destacó que tras su salida de Colón no quiere vivir lejos de Tucumán y adelantó cuándo será su retiro del fútbol. UNO / José Busiemi

Rodríguez no negó el contacto y recordó sus comienzos, cuando jugaba como volante central antes de convertirse en el delantero determinante que más tarde brillaría en Atlético Tucumán y también dejaría su huella en Colón, donde fue figura clave en una de las etapas más importantes de la historia rojinegra.

“Ya no queremos estar lejos”, confesó, dejando en claro que la prioridad hoy pasa por la familia y por transitar los últimos pasos de su carrera en un entorno cercano.

El final de la etapa profesional del exjugador de Colón

El Pulga fue directo al hablar de lo que viene: su trayectoria en el fútbol grande está llegando a su cierre. “Profesionalmente ya no, ya seguramente no… después de estos meses o de este año ya no continuemos”, admitió, dando a entender que la próxima decisión podría ser la última como jugador de elite.

Esa frase también retumba en Santa Fe, donde su paso por Colón lo convirtió en un futbolista muy querido. Su talento, liderazgo y personalidad dejaron una marca fuerte en el club, y cada movimiento suyo genera repercusión entre los hinchas sabaleros.

Atlético, un amor intacto… y límites claros

Aunque siempre expresó que le gustaría retirarse con la camiseta de Atlético Tucumán, el propio delantero reconoció que hoy ese escenario no está encaminado. También desactivó de plano las versiones que lo vinculaban con San Martín de Tucumán, pese a tener amigos en la dirigencia.

“Haber construido todo lo que construí en Atlético Tucumán, pasar a San Martín creo que no hubiese sido bueno”, sostuvo, dejando en claro que hay decisiones que trascienden lo futbolístico.

Mientras analiza ofertas de distintos puntos del norte argentino, el Pulga dejó una reflexión que pinta su momento actual. “Vamos a pasar a ser exjugadores, pero persona vamos a ser toda la vida”, dijo, resaltando que su mayor orgullo no pasa solo por goles o títulos.

En Colón, donde supo ser bandera dentro y fuera de la cancha, ese mensaje encuentra eco. Su futuro aún es incierto, pero su historia en el Sabalero ya está escrita y ocupa un lugar especial en la memoria reciente del club.