Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Nación quiere dos espacios diferenciados. Uno con el presidente, sus funcionarios, más el gobernador y el intendente local. Otro, con autoridades provinciales. Siguen las charlas

3 de febrero 2026 · 13:43hs
El presidente Javier Milei llegará a San Lorenzo para el acto en conmemoración del combate

El presidente Javier Milei llegará a San Lorenzo para el acto en conmemoración del combate

La organización de la visita del presidente Javier Milei a la ciudad de San Lorenzo el sábado 7 de febrero para el 213° acto en conmemoración del Combate de San Lorenzo en el Campo de la Gloria aún está en etapa de definiciones. Casa Rosada pidió formalmente una distribución de los palcos para diferenciar funcionarios y autoridades nacionales de provinciales, pero desde Santa Fe piensan en un esquema equitativo.

La provincia envió a los funcionarios un formulario para inscribirse donde aclara: “Cabe destacar que debido a la presencia del Presidente de la Nación, y por criterio de la oficina de Ceremonial de Presidencia las autoridades serán ubicadas en palcos diferenciados; por tal motivo, rogamos confirmar su asistencia antes del jueves 5 de febrero”.

Con este escenario, según supo La Capital, la organización planeaba tres palcos. El oficial donde estarán el presidente de la Nación, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de San Lorenzo Leonardo Raimundo, probablemente con algún acompañamiento, y ministros y secretarios nacionales.

Palcos de Milei y Pullaro

Los otros dos destinados para invitados provinciales: ministros y funcionarios del gobierno de Santa Fe, ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, funcionarios judiciales, legisladores provinciales y nacionales, jefe de la policía, e intendentes y presidentes comunales de la región.

“Por primera vez va haber tres palcos, por pedido de la Presidencia. Nunca ocurrió siempre hubo un palco grande general”, agregaron fuentes al tanto de la organización.

Sin embargo, desde el gobierno provincial aún no dan por definida esa distribución que dejaría a Santa Fe aislada, y solo al gobernador y al intendente como representantes locales. Sostienen la idea de que se arme un espacio oficial equitativo entre Nación y provincia. En los próximos días se definirá.

acto1.jpg
El acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo se realiza en el Campo de la Gloria donde estará el presidente Javier Milei

El acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo se realiza en el Campo de la Gloria donde estará el presidente Javier Milei

El acto

Si bien San Lorenzo festeja el 3 de febrero con la conmemoración a los caídos y el izamiento de la bandera, y el viernes 6 será la Fanfarria y la Ceremonia de cambio de guardia de Granaderos, el sábado 7 será el acto central, a las 19, con la hipotética presencia del presidente en el Campo de la Gloria.

Allí se realizará una ceremonia protocolar. Luego se desarrollará una representación del combate. El momento culminante y más emotivo es la recreación del enfrentamiento. Los Granaderos realizan la emblemática carga de caballería que simula el ataque a las fuerzas realistas, como ocurrió en 1813.

Lo distinto este año es que se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El gobierno nacional planea que allí se formalice el cambio de destino de esa reliquia histórica. El arma del general dejará de estar en el Museo Histórico Nacional, donde reposa desde 2015, para pasar a ser custodiada por el Regimiento de Granaderos.

El destino del sable generó alguna que otra discusión. "Banco 100% la decisión del Presidente Milei de devolver la custodia del sable corvo del Padre de la Patria al Regimiento de Granaderos a Caballo. Será un honor que dicha ceremonia se cristalice en el marco del gran acto del 7/2 en el Campo de la Gloria de San Lorenzo", sostuvo el intendente de la ciudad anfitriona.

Milei San Lorenzo Santa Fe
