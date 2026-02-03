Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

Esteban Fuertes, ídolo de Colón, opinó que los fallos favorables terminan perjudicando a Ángel Di María y pidió un criterio más equilibrado.

El debate sobre los arbitrajes en el fútbol argentino sumó una voz pesada. Bichi Fuertes referente histórico de Colón , analizó la situación que rodea a Ángel Di María desde su regreso a Rosario Central y apuntó directamente a los jueces por el tratamiento que recibe dentro de la cancha.

Durante una participación en un streaming partidario, el exdelantero fue claro al marcar que el problema no es el jugador, sino la manera en que se sancionan las jugadas.

“Creo que es el error más grande que pueden cometer los árbitros. Está bien que nos dio mucho, pero lo están haciendo quedar mal a él también. Lo dejan expuesto”, expresó.

El foco de Bichi Fuertes, puesto en el criterio arbitral

Fuertes sostuvo que el rosarino, como cualquier futbolista de Primera División, intenta sacar ventaja en situaciones de contacto, pero que la responsabilidad final es de quienes imparten justicia.

Bichi Fuertes.jpg Bichi Fuertes opinó sobre los fallos favorables al Rosario Central de Ángel Di María.

“A Di María, desgraciadamente, le están cobrando todo”, agregó, remarcando que ese tipo de decisiones generan un clima de sospecha que termina afectando la imagen del propio jugador.

Las declaraciones toman fuerza luego de varios encuentros donde se sancionaron faltas discutidas a favor del campeón del mundo, lo que reavivó el debate sobre la uniformidad de criterios en el arbitraje argentino.

Una voz con peso propio

La opinión de Fuertes no pasa desapercibida por su trayectoria. Tras pasos por clubes del ascenso y experiencias en el exterior, jugó en River entre 2002 y 2003, donde convirtió 16 goles y fue campeón del Clausura 2003. Sin embargo, su nombre quedó grabado a fuego en Colón, donde se convirtió en máximo goleador histórico e ídolo absoluto.

Desde ese lugar de referencia, el Bichi se metió en una discusión sensible y dejó un mensaje claro: el respeto por la figura de Di María también implica evitar decisiones que, lejos de protegerlo, terminan generando polémica.