Monteoliva y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Estuvieron en el Comando Unificado de Gendarmería Nacional, ubicado en San Martín y Virasoro, donde encabezaron una reunión operativa con todas las fuerzas federales que actúan en el territorio rosarino.

La nueva ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Alejandra Monteoliva , y la diputada nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez , confirmaron la continuidad del Plan Bandera en la ciudad de Rosario.

Ambas encabezaron encuentros operativos para revisar el despliegue del Operativo Bandera en la ciudad. Un plan que puso en marcha el gobierno nacional desde que asumió y trajo tranquilidad a los rosarinos, bajando los delitos predatorios y los asesinatos.

La continuidad del Plan Bandera se confirmó este viernes al mediodía en el Comando Unificado de Gendarmería Nacional, ubicado en San Martín y Virasoro. Se revisará el esquema de trabajo en base a las urgencias actuales y se evaluarán resultados permanentemente.

"El Plan Bandera del gobierno de Milei es un éxito sin precedentes. Mostró una baja de los homicidios doloso en el orden del 63% en 2024 en Rosario y se mantuvo el sendero en el 2025", resaltó Romina Diez.