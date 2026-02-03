Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Ansés organiza el pago escalonado de los haberes y refuerzos según la terminación del DNI, facilitando el acceso a los recursos a los titulares este mes

Comienza el segundo mes del año con novedades para los beneficiarios del sistema de seguridad social. Las Pensiones No Contributivas (PNC) de Ansés reciben un nuevo ajuste en febrero de 2026 . El aumento impacta en los haberes de quienes dependen de esta prestación, junto con un refuerzo extraordinario que busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

En febrero de 2026, las Pensiones No Contributivas (PNC) administradas por Ansés registran un incremento de 2,85% . Este ajuste deriva de la aplicación del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente y los decretos oficiales.

El monto base de la PNC por invalidez o vejez se sitúa en $251.453,59. A este valor se suma el bono extraordinario de $70.000, otorgado automáticamente a quienes perciben la prestación mínima. De esta forma, el importe total para los beneficiarios que reúnen los requisitos asciende a $321.453,59.

Esta suma refuerza los ingresos de los sectores que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación común y que, por su condición, requieren de un acompañamiento estatal especial. El monto se actualiza mensualmente y se acredita junto con el haber habitual en las cuentas bancarias de los titulares.

Las madres de siete hijos o más también reciben una prestación equiparable a la jubilación mínima, que en febrero alcanza los $359.219,42. En estos casos, la suma final, incluyendo el bono extraordinario, llega a $429.219,42.

El esquema contempla, además, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), que se eleva a $287.375,54. Con el bono extraordinario, el total a cobrar es de $357.375,54 para estos titulares.

Quiénes cobran las PNC de Ansés

Las Pensiones No Contributivas están dirigidas a personas que no reúnen los requisitos para obtener una jubilación tradicional, pero que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cumplen con los criterios establecidos por la normativa vigente.

Pueden acceder a esta pensión:

Personas con invalidez acreditada, que presentan una disminución física o mental de 76% o más y carecen de ingresos suficientes.

acreditada, que presentan una disminución física o mental de 76% o más y carecen de ingresos suficientes. Personas mayores de 70 años , que no perciben jubilación ni pensión y se encuentran en situación de necesidad, quienes acceden a la PNC por vejez .

, que no perciben jubilación ni pensión y se encuentran en situación de necesidad, quienes acceden a la . Madres de siete hijos o más , de cualquier edad, que no cuentan con otra prestación previsional o contributiva.

, de cualquier edad, que no cuentan con otra prestación previsional o contributiva. Otros casos especiales contemplados en la legislación, como pensiones graciables otorgadas por motivos humanitarios o de reconocimiento social.

Para acceder a una PNC, es necesario realizar una gestión ante Ansés, que incluye la presentación de documentación respaldatoria, la evaluación socioeconómica y la acreditación de la condición de vulnerabilidad. El organismo verifica que el solicitante no perciba otro beneficio previsional ni cuente con ingresos que superen los topes establecidos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) se dirige a quienes tienen 65 años o más y no reúnen los años de aportes requeridos para la jubilación común. Esta prestación garantiza un ingreso básico y acceso a cobertura médica, además del derecho a la actualización automática de haberes.

El calendario de pagos de Ansés de las pensiones no contributivas

El pago de las PNC en febrero de 2026 sigue el cronograma oficial definido por Ansés, que organiza las acreditaciones según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El objetivo de esta modalidad escalonada es evitar aglomeraciones en bancos y puntos de cobro, facilitando el acceso a los haberes de manera ordenada y segura.

Las fechas confirmadas para el mes son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

El bono extraordinario de $70.000 se acredita en la misma fecha junto con la pensión mensual, sin necesidad de gestión adicional por parte del beneficiario. Quienes perciben la Puam y las madres de siete hijos reciben sus haberes en las fechas correspondientes, de acuerdo al calendario publicado.

El monto estará disponible desde la fecha asignada en la cuenta bancaria vinculada, y puede retirarse tanto en sucursales habilitadas como a través de la red de cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito y el DNI.

Toda la información sobre montos, fechas y requisitos puede consultarse en la web oficial de Ansés o mediante la aplicación móvil del organismo, que actualiza periódicamente los datos para brindar mayor transparencia y previsibilidad a los beneficiarios.