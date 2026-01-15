Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

La celebración se realizará los días 17 y 18 de enero en la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita, y reunirá choperas hogareñas, música, humor y patio cervecero

Se presentó oficialmente la Fiesta Provincial de la Chopera 2026, uno de los eventos más representativos de la identidad santafesina. La celebración se realizará los días 17 y 18 de enero en la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita, y reunirá choperas hogareñas, música, humor y patio cervecero

Este miércoles se presentó oficialmente la Fiesta Provincial de la Chopera 2026, uno de los eventos culturales y turísticos más representativos de la ciudad de Santa Fe. El lanzamiento se realizó en el pub de la Cervecería Santa Fe y contó con la participación del creador del evento, Gabriel Andruszczyszyn, autoridades municipales y provinciales, y referentes del sector cervecero.

La Fiesta de la Chopera se realizará los días 17 y 18 de enero, desde las 18, en el ala este de la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá expo y concurso de choperas hogareñas, música en vivo, humor con la presencia de Pachu Peña y su personaje Jürgen, un gran patio cervecero, food trucks y la participación de Choperín, la mascota del evento y promotor del consumo responsable.

El gran patio cervecero

Durante la presentación, Gabriel Andruszczyszyn, creador del evento, destacó su valor cultural: “Siempre decimos que la Fiesta de la Chopera es la réplica de la gran chopeteada que hacemos en el patio de casa, en un patio cervecero o en un club. Es un evento irrepetible, que no ocurre en ningún otro lugar del país. Vienen choperas de todos los barrios de Santa Fe y de distintas partes del país, con sus dueños, que son líderes positivos por reunir a familiares y amigos en torno a este artefacto hogareño”.

En ese contexto, remarcó: “El acto de pinchar un barril es un acto de celebración, es la santafesinidad en su estado puro, porque somos la ciudad que tiene más choperas por habitante del mundo”.

Un símbolo de la cultura santafesina

El intendente Juan Pablo Poletti subrayó la importancia del evento para la identidad local:“Esta fiesta marca la idiosincrasia santafesina, el sentido de pertenencia y el ingenio de cada dueño de las choperas. La chopera nos da ese encuentro entre amigos y familia, viene de generaciones y no lo tenemos que perder. El liso es parte de nuestra identidad”. Desde el sector productivo, el Jefe de Producto de Cerveza Santa Fe, Guillermo Müller, expresó: “Estamos muy contentos de ser parte de este evento de impacto regional y de una tradición santafesina que involucra dos elementos esenciales: la chopera y el liso. No hay uno sin el otro”.

Por su parte, el director de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Franco Arone, destacó el perfil turístico del festival: “Este evento sintetiza lo mejor de la cultura santafesina. En el mundo y en el país nos conocen por la cerveza, y este fin de semana vamos a recibir a muchos turistas de toda la Argentina”. El presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, remarcó el alcance regional de la propuesta: “Queremos que Santa Fe sea protagonista. Este evento es hoy una referencia para el Gran Santa Fe, el área metropolitana y la región centro, porque la ecuación entre la cerveza y la chopera es lo que nos identifica como cultura”.

Inscripciones abiertas

Siguen abiertas las inscripciones para participar de la 13ª edición del evento a través del sitio oficial www.fiestadelachopera.com.ar. Cada participante recibirá un barril de 15 litros de Cerveza Santa Fe, un gorro piluso y una remera exclusiva, mientras que la chopera ganadora recibirá como premio una chopera.

La Fiesta Provincial de la Chopera es organizada por Beer Fest Group, con el acompañamiento de Cerveza Santa Fe, El club del barril, La Jarrita del Sabor. También es auspiciado por el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal y Chopy.