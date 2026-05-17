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Radares bajo la lupa: Santa Fe revisa el sistema de cinemómetros y sus acuerdos con la Nación

La Agencia Provincial de Seguridad Vial analiza el cumplimiento de los convenios firmados con el Gobierno Nacional luego de pedir una opinión formal a Fiscalía de Estado.

17 de mayo 2026 · 20:59hs
Radares bajo la lupa: Santa Fe revisa el sistema de cinemómetros y sus acuerdos con la Nación

Foto: Hector Río / La Capital

La provincia de Santa Fe lleva adelante una revisión integral del sistema de radares de velocidad y de los convenios firmados con el Gobierno Nacional en materia de tránsito. Así lo confirmó el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, quien aclaró que fue la propia agencia la que solicitó una opinión a la Fiscalía de Estado provincial sobre cómo está operando el sistema.

"Nosotros mismos le pedimos que nos den una opinión de cómo estamos trabajando, para verificar que todos estamos haciendo lo que nos corresponde con los convenios que hemos firmado", explicó Torres a Radio EME.

Qué dice Fiscalía y qué está revisando la agencia

La respuesta de Fiscalía de Estado indicó que era necesario repasar el funcionamiento general del sistema, lo que derivó en un proceso de verificación interna que la agencia ya tiene en marcha. El relevamiento apunta a confirmar que todos los cinemómetros estén homologados, que cuenten con la verificación del INTI y que dispongan de la señalización reglamentaria correspondiente.

Torres fue enfático en descartar que se trate de una auditoría externa o de una señal de irregularidades: "Esto no significa que haya una auditoría del sistema. Nosotros estamos muy seguros y muy firmes de lo que tenemos que hacer y de lo que podemos hacer", subrayó.

Las diferencias con la Nación, en el centro del asunto

La revisión se da en un marco de tensiones normativas entre la provincia y el Gobierno Nacional. Santa Fe adhiere a la Ley Nacional de Tránsito con reservas, lo que significa que en varios puntos aplica su propia legislación, que no siempre coincide con la norma federal.

Un ejemplo concreto es la ausencia de alcohol cero en la provincia, a diferencia de lo que establece la ley nacional. Esta particularidad genera la necesidad de convenios específicos entre la Agencia Provincial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyo cumplimiento es precisamente lo que ahora se busca verificar.

"Cada provincia adecua su normativa de acuerdo a lo que necesita", explicó Torres, al tiempo que remarcó que el objetivo de la revisión es garantizar que todos los acuerdos vigentes se estén cumpliendo en forma correcta.

Los radares, clave del control en rutas

Más allá de la revisión en curso, Torres defendió la centralidad de los cinemómetros como herramienta de control vial. "Para nosotros el control arriba de las rutas es fundamental y los radares son una de las claves para poder controlar la velocidad de los vehículos", sostuvo.

En ese sentido, reconoció que las fotomultas generan resistencia en parte de la ciudadanía por su asociación con la recaudación, pero insistió en que el fondo de la cuestión es otro: mejorar la conducción y generar conciencia vial. "Algún día va a ser lo mismo que con el cigarrillo en espacios cerrados: entre todos vamos a controlar que hagamos todo bien", graficó.

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