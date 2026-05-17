Mitre llega entonado al duelo con Colón tras una goleada que alimenta su ilusión

El próximo rival de Colón atraviesa su mejor momento desde la llegada de Cristian Mazzón. Viene de aplastar a San Miguel por 4-0 en Santiago del Estero y llegará al Brigadier López con confianza en alza y una racha positiva que lo volvió competitivo.

Colón ya empezó a mirar de reojo el compromiso del próximo domingo 24 de mayo, cuando desde las 18 reciba en el Brigadier López a Mitre de Santiago del Estero. Y el panorama marca que el conjunto santiagueño llegará en un momento más que favorable, luego de una actuación contundente frente a San Miguel, al que goleó por 4-0 para extender su levantada en la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Cristian Mazzón atraviesa una clara recuperación futbolística y anímica. Desde la llegada del nuevo entrenador, Mitre encontró regularidad, mejoró en el funcionamiento y volvió a sumar puntos importantes para acomodarse en la pelea de la Zona A. La victoria ante San Miguel fue una nueva muestra de ese crecimiento, más allá de que el rival jugó gran parte del encuentro con dos futbolistas menos.

La historia comenzó a inclinarse rápido para el Aurinegro. Primero por la expulsión de Damián Adin a los 22 minutos y luego por la roja a Leandro Desábato apenas once minutos más tarde. Con superioridad numérica, Mitre manejó el partido con autoridad y golpeó en los momentos justos. Marcos Machado abrió la cuenta de penal, mientras que en el complemento llegaron los tantos de Iván Antunes, Santiago Rosales y Agustín Ramírez para cerrar una goleada contundente.

Mitre, entonado al Brigadier López para visitar a Colón

Pero más allá del resultado, lo que más valoran en Santiago del Estero es la evolución colectiva. El equipo recuperó confianza, volvió a hacerse fuerte de local y empieza a mostrarse como un rival incómodo para cualquiera. De hecho, con esta victoria alcanzó los 16 puntos y se metió nuevamente en la conversación por acercarse a los puestos de clasificación.

Para Colón, entonces, el partido del próximo fin de semana asoma como una prueba exigente. El Sabalero sabe que enfrente tendrá a un equipo en crecimiento, con entusiasmo renovado y que llegará a Santa Fe con el objetivo de ratificar todo lo bueno que viene mostrando desde el cambio de conducción técnica.