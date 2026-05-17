Deportivo Madryn dejó pasar una gran chance y Colón sigue con aire en la punta

El Aurinegro cayó como local ante Ferro, perdió un invicto histórico en el Abel Sastre y no pudo acercarse a la cima. El Verdolaga, en cambio, quedó a apenas dos puntos del Sabalero.

La fecha podía convertirse en una oportunidad ideal para Deportivo Madryn. Jugaba en casa, estrenaba camiseta por los 102 años del club y llegaba fortalecido tras sumar cuatro puntos en sus últimas dos salidas como visitante. Pero Ferro le cambió todos los planes.

El equipo de Cristian Díaz perdió 1-0 en el estadio Abel Sastre, dejó escapar la posibilidad de acercarse al líder Colón y además sufrió el final de una impresionante racha de 25 partidos sin derrotas como local.

El único gol del encuentro lo marcó Emanuel Dening a los 19 minutos del segundo tiempo, tras conectar de cabeza un centro desde la derecha y vencer a Yair Bonnin.

Ferro fue más claro y manejó mejor el partido

Desde el inicio, el conjunto visitante mostró una imagen más sólida y cómoda dentro del desarrollo.

Las bajas de Federico Recalde y Marcelo Meli obligaron a Cristian Díaz a modificar el mediocampo con los ingresos de Yvo Calleros y Facundo Ospitaleche, aunque el funcionamiento nunca terminó de aparecer en el Aurinegro.

Madryn tuvo una situación aislada con un cabezazo de Ospitaleche, pero Ferro respondió rápidamente y estuvo muy cerca de abrir el marcador con dos remates en los palos y otra intervención clave de Bonnin.

El local lució partido entre líneas, con poca circulación y sin la intensidad habitual para presionar arriba. Ferro, en cambio, encontró espacios, manejó mejor los tiempos y terminó justificando el triunfo.

El golpe que cambió todo

En el complemento, el Verdolaga profundizó su dominio y terminó encontrando el premio que venía insinuando.

A los 19 minutos, Emanuel Dening ganó dentro del área y metió un cabezazo cruzado imposible de contener para Bonnin.

A partir de allí, Madryn intentó reaccionar con los ingresos de Mauricio Cuero, Nicolás Barrientos y Camilo Machado, pero nunca logró modificar realmente el trámite del partido.

Incluso, Ferro estuvo más cerca del segundo que el local del empate, aunque Bonnin volvió a responder para sostener con vida al equipo chubutense.

La ocasión más clara para el Aurinegro apareció recién en el final, con una chilena de Giacopuzzi que encontró una gran respuesta de Fernando Monetti.

Colón sigue arriba y Ferro mete presión

La derrota dejó consecuencias importantes en la tabla. Deportivo Madryn desperdició la posibilidad de quedar mucho más cerca de Colón, que continúa liderando la Zona B.

Además, Ferro se llevó tres puntos fundamentales de Puerto Madryn y ahora quedó a solamente dos unidades de la línea del Sabalero, metiéndose de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

Para Madryn, el golpe también significó el final de una fortaleza que parecía inexpugnable: no perdía en el Abel Sastre desde febrero de 2025, cuando Racing de Córdoba lo había derrotado 2-1.

Ahora el desafío para el equipo de Cristian Díaz será recuperarse rápido y volver a encontrar regularidad en una categoría donde cualquier tropiezo puede modificar todo el panorama.

Síntesis de Deportivo Madryn y Ferro

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Rodrigo Ayala; Facundo Ospitaleche, Yvo Calleros, Ezequiel Montagna, Nazareno Solís; Nicolás Servetto y Luis Silba. DT: Cristian Díaz.

Ferrocarril Oeste: Fernando Monetti; Federico Tevez, Juan Orellana, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Felipe Obradovich, Matías Kabalin,Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Lautaro Parisi, Ángel González y Emanuel Dening. DT: Juan Manuel Sara.

Goles: ST 19m Emanuel Dening (F)

Cambios: PT 39m Fernando Torrent (F), ST 11m Mauricio Cuero x Ezequiel Montagna (DM), Nicolás Barrientos x Nicolás Servetto (DM), 21m Camilo Machado x Nazareno Solís (DM), 23m Gonzalo Castellani x Enzo Hoyos (F), Gino Olguin x Felipe Obradovich (F), 26m Diego Martínez x Rodrigo Ayala (DM), Pio Bonacci x Facundo Ospitaleche (DM)

Amonestados:Emanuel Dening (F), Juan Orellana (F)

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Abel Sastre.