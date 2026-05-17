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Un joven de Santo Tomé lucha por su vida tras ser baleado en la nuca al entrar a su casa

Raúl Benítez, de 21 años, recibió dos impactos de bala cuando ingresaba a su vivienda en la madrugada del domingo. Fue trasladado de urgencia al hospital Cullen en estado crítico

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de mayo 2026 · 22:11hs
Un joven de Santo Tomé lucha por su vida tras ser baleado en la nuca al entrar a su casa

Un joven de 21 años fue baleado en la madrugada del domingo en la ciudad de Santo Tomé cuando ingresaba a su casa y se debate entre la vida y la muerte en el hospital José María Cullen. La víctima, identificada como Raúl Alberto Benítez, recibió un disparo en la nuca y otro impacto en uno de sus brazos en calle Corrientes al 1800, en el cuadrante noroeste de esa ciudad.

El ataque se produjo después de las cinco de la madrugada. Fue la pareja de Benítez quien dio aviso a la central de emergencias 911, relatando que su compañero había sido baleado en el momento en que intentaba ingresar a la vivienda que comparten. Minutos después llegaron al lugar oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, que preservaron la escena del crimen, en tanto un médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) asistió a la víctima antes de su traslado de urgencia.

El ataque

Según el relato de la mujer de Benítez a los oficiales del Comando Radioeléctrico, la víctima acababa de llegar a su domicilio cuando fue atacada a balazos. En tanto, vecinos de la zona señalaron la presunta identidad del atacante: un individuo identificado con las iniciales U. S., conocido en el barrio.

Los efectivos también relevaron testigos entre los vecinos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona, cuyas imágenes serán analizadas en el marco de la investigación.

Estado crítico

Benítez fue ingresado al hospital Cullen y atendido de inmediato en el shockroom, destinado a pacientes en estado crítico. Los médicos de Emergentología determinaron que la víctima presentaba un impacto de bala que ingresó por la parte posterior de la cabeza sin orificio de salida, lo que define su cuadro como de extrema gravedad. El segundo disparo impactó en uno de sus brazos.

La investigación

La novedad fue elevada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se informó al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi. El magistrado ordenó: un informe médico sobre el estado de salud de Benítez, la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes.

Estos últimos fueron ejecutados por agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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