Belgrano se metió en la final con Uvita Fernández y Thiago Cardozo como héroes

Uvita Fernández empató el partido en el último minuto del tiempo reglamentario, y Thiago Cardozo fue clave en los penales para vencer a Argentinos.

Belgrano se impuso por 4-3 en los penales , luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, ante Argentinos Juniors, en un partido cambiante y de final épico que disputaron esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la semifinal del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido llegó a los seis minutos de la primera parte, con un centro atrás desde la derecha del volante Alan Lescano que fue punteado por el delantero Tomás Molina y empujado al gol por el extremo Facundo Jainikoski, aunque un gran remate cruzado del atacante Nicolás “Uvita” Fernández igualó el partido en el cuarto minuto de descuento.

Ya en los penales, los goles de los delanteros Lucas Passerini y Nicolás Fernández y los volantes Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes, además del penal atajado por el arquero Thiago Cardozo al mediocampista Enzo Pérez, le dieron la clasificación al “Pirata”.

Además, para el local convirtieron el mediocampista Hernán López Muñoz y los defensores Francisco Álvarez y Leandro Lozano, mientras que el delantero Gastón Verón y el volante Gabriel Florentín erraron sus disparos. El guardameta Brayan Cortés se había quedado con los disparos iniciales de los talentosos Lucas Zelarayán y Franco Vázquez.

Así, el equipo que conduce Ricardo Zielinski continúa haciendo historia y se enfrentará en la final a River, el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, recinto en el que eliminó a su clásico rival, Talleres, en los octavos de final.

Argentinos Juniors abrió el marcador en su primer ataque claro del partido, a los seis minutos, con un buen desborde por derecha del volante Alan Lescano, cuyo centro atrás fue punteado por el delantero Tomás Molina para dejársela a Facundo Jainikoski, que la empujó al gol por el segundo palo.

A los nueve minutos, el atacante Iván Morales recibió por el costado izquierdo del frente de ataque y quiso sorprender con un remate bajo al primer palo, que se fue desviado por poco.

Solo un minuto después, el propio Morales recibió sobre la mitad de la cancha y avanzó por el centro, en un contraataque unipersonal que culminó con un disparo bajo y cruzado, detenido por el arquero Thiago Cardozo.

Cuando iban 14 minutos, un tiro libre habilitó la llegada al área del defensor Francisco Álvarez, que remató en el aire con el pie izquierdo pero no pudo darle dirección a su disparo, que terminó en manos de Cardozo.

La primera llegada de la visita tardó 20 minutos en llegar, con un tiro libre al borde del área del mediocampista Lucas Zelarayán, que intentó disparar con efecto por afuera de la barrera pero no la pudo superar y la pelota terminó en un tiro de esquina.

En el primer minuto de descuento de la primera etapa, un gran centro buscapié por el costado izquierdo del lateral Sebastián Prieto fue rematado de primera por Iván Morales, con un tiro potente que impactó en la rodilla derecha del arquero Cardozo y se fue por encima del travesaño.

El primer ataque del complemento fue del “Pirata”, con un centro desde la derecha para el extremo Ramiro Hernandes, que definió desde el suelo pero no pudo con el achique del arquero Brayan Cortés, que pudo detener.

El local no llegó con peligro en la segunda mitad hasta los 22 minutos, mediante un centro atrás desde la derecha que dejó libre de marca a Molina dentro del área rival, aunque el atacante remató apurado y sin dirección, por lo que fue fácilmente detenido por el guardameta de Belgrano.

A los 42 minutos, el extremo Lucas Gómez quedó libre por el costado derecho, ante la defensa completamente adelantada del conjunto cordobés, y se adentró en el área para sacar un remate bajo al primer palo, que no fue complicación para Cardozo.

En el tercer minuto de descuento, luego de un pelotazo largo que fue bajado con el pecho por Passerini, Zelarayán agarró la pelota a la carrera y sacó un derechazo potente, que dio en el poste.

Solo un minuto después, a los cuatro minutos de tiempo agregado, un centro desde la derecha le quedó dentro del área al delantero Nicolás “Uvita” Fernández, que cruzó un derechazo bajo de primera y marcó el 1-1 agónico.

El equipo de Nicolás Diez tuvo el primer acercamiento del tiempo extra cuando iban siete minutos, mediante un centro cerrado de Prieto desde el costado izquierdo que cayó cerca del travesaño de Thiago Cardozo, que tenía la situación controlada.

En el segundo tiempo suplementario, a los cuatro minutos, un centro desde la izquierda del enganche Hernán López Muñoz permitió el cabezazo a la carrera del defensor Erik Godoy, que llegó incómodo y sacó un tiro bombeado, el cual se perdió por el segundo palo.

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Seis minutos más tarde, un centro atrás del lateral Leandro Lozano permitió el remate del atacante Gastón Verón, que tuvo que definir con el taco desde el área chica pero no pudo superar a Cardozo, de excelente reacción con la mano derecha.

Comenzada la tanda de penales, la tensión no bajó. A pesar de que su equipo arrancó con un disparo errado, Brayan Cortés detuvo los tiros de Zelarayán y Vázquez para darle la ventaja a su equipo, que no la pudo aprovechar.

Luego del tiro fallado por Florentín, Enzo Pérez cruzó un derechazo suave que fue adivinado por Cardozo y Ramiro Hernandes puso la pelota en el ángulo izquierdo del arquero chileno, con un disparo inalcanzable que le dio el triunfo a Belgrano, que sigue en búsqueda de la gloria.

Síntesis: Argentinos 1-1 (3-4) Belgrano.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán, Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 6m. Facundo Jainikoski (A).

Gol en el segundo tiempo: 49m. Nicolás Fernández (B).

Cambio en el primer tiempo: 13m. Agustín Falcón por Lisandro López (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Franco Vázquez por Santiago Longo (B) y Ramiro Hernandes por Francisco González Metilli (B); 28m. César Florentín por Facundo Jainikoski (A), 36m. Enzo Pérez por Nicolás Oroz (A) y Lucas Gómez por Iván Morales (A); Nicolás Fernández por Adrián Sánchez (B); 40m. Erik Godoy por Alan Lescano (A); Lautaro Gutiérrez por Adrián Sporle (B).

Cambios en el alargue: al inicio. Federico Ricca por Lautaro Gutiérrez (B); 15m. Hernán López Muñoz por Federico Fattori (A), 21m. Gastón Verón por Tomás Molina (A).

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.