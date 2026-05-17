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Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

El accidente fluvial ocurrió este domingo por la tarde. Un buque de ultramar fue impactado por un convoy de barcazas que navegaba aguas abajo por el canal principal. Por razones que aún se desconocen, el remolcador no logró evitar el choque

17 de mayo 2026 · 21:30hs
Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Un impactante accidente fluvial alteró la tarde de este domingo frente a la ribera central de Rosario. Dos embarcaciones chocaron cerca de las 17 en el río Paraná, a la altura de calle Corrientes, frente al Centro Municipal de Distrito Centro, en una maniobra que terminó con varias barcazas que se desprendieron de su remolcador y generó sorpresa entre quienes se encontraban en la zona ribereña.

Las embarcaciones involucradas fueron el buque de ultramar Ginga Bobcat (de bandera panameña) y el remolcador HB Perseus (de bandera boliviana), que navegaba comandando un extenso convoy de barcazas aguas abajo con destino a la ciudad de San Nicolás. Por razones que todavía se desconocen, el remolcador no logró evitar la colisión con el buque que estaba anclado.

El buque Ginga Bobcat viene de protagonizar otra colisión: el pasado 5 de mayo había sufrido otro accidente en el río Paraná, a la altura del puerto de Campana, cuando embistió la popa de un barco petrolero que estaba amarrado. Ese choque con el petrolero Helios, de bandera de Islas Marshall, representó un gran peligro: el Ginga Bobcat transportaba 10.300 toneladas de ácido sulfúrico y el Helios operaba con combustibles refinados, entre ellos nafta y diésel.

Cómo fue el choque de buques frente a Rosario

Con respecto al incidente de este domingo, el buque de gran calado que estaba anclado en zona de rada (habilitado para el fondeo) advirtió la situación y tocó insistentemente su bocina para intentar que el remolcador lo eludiera. Sin embargo, la maniobra no alcanzó para impedir el impacto.

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La colisión se produjo en plena zona de navegación frente al área central de Rosario, uno de los sectores de mayor visibilidad desde la costa. El choque fue fuerte y tuvo una consecuencia inmediata: por el impacto, varias barcazas se desprendieron de su remolcador.

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El recorrido de HB Perseus hasta el choque. (MarineTraffic.com)

El recorrido de HB Perseus hasta el choque. (MarineTraffic.com)

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La escena resultó todavía más llamativa porque, justo en el momento del impacto, un tercer buque carguero pasó en paralelo a las dos embarcaciones por la margen del río que da hacia la ciudad. Esa proximidad sumó tensión a una secuencia que, por pocos segundos, concentró a tres embarcaciones de gran porte frente a la costa rosarina.

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Todo indica que el remolcador se vio obligado a apartarse del canal principal de navegación para ceder el paso de manera segura a este tercer buque de gran porte que también venía de bajada.

El accidente ocurrió frente al Centro Municipal de Distrito Centro

El siniestro se registró alrededor de las 17 de este domingo, a la altura de calle Corrientes. Se trata de una zona de la costa rosarina donde el movimiento de buques suele formar parte del paisaje cotidiano, pero donde un choque de esta magnitud transformó una postal habitual del Paraná en una escena de alto impacto.

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El dato que aparece como clave en la reconstrucción inicial es que ambas embarcaciones se encontraban en la zona de navegación. El buque químico Ginga Bobcat estaba anclado con su proa en dirección aguas arriba, mientras que el HB Perseus avanzaba aguas abajo con destino a San Nicolás.

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Las causas del accidente aún no fueron establecidas. Por el momento, se desconoce qué provocó que el remolcador no pudiera corregir su trayectoria a tiempo para evitar el impacto.

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La insistencia de la bocina del buque que estaba anclado indica que hubo una advertencia previa antes de la colisión. Aun así, la distancia, la velocidad o las condiciones de maniobra no habrían sido suficientes para impedir el choque.

Una barcaza partida en dos

La imagen más fuerte del accidente fue el estado en que quedó el convoy de barcazas tras el impacto. Después de la colisión, varias se desprendieron del remolcador, lo que refleja la violencia del choque entre las embarcaciones.

Choque embarcaciones Rosario Paraná
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