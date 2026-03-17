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Nuevo aumento de combustibles: la nafta súper ya supera los $1.800 en Santa Fe y presiona sobre los costos

Las petroleras aplicaron una suba cercana al 4% y los precios acumulan casi un 10% en marzo. En la ciudad, llenar el tanque ya supera los $80.000 y escala según el tipo de combustible

17 de marzo 2026 · 09:43hs
Nuevo aumento de combustibles: la nafta súper ya supera los $1.800 en Santa Fe y presiona sobre los costos

Las petroleras volvieron a ajustar los precios de los combustibles en todo el país con un incremento cercano al 4%, lo que lleva a que en lo que va de marzo los valores acumulen una suba de alrededor del 10%. En la ciudad de Santa Fe, el impacto ya se refleja en los surtidores, donde la nafta súper supera los $1.800 por litro.

Un relevamiento en estaciones de servicio muestra que, en el caso de YPF, los precios exhibidos en la marquesina indican valores de $1.836 para la nafta súper, $1.976 para Infinia y $2.123 para Infinia Diesel, en línea con la tendencia alcista que se replica en toda la ciudad.

En paralelo, otras petroleras también actualizaron sus pizarras. En Puma, la súper se ubica en $1.846, mientras que las versiones premium superan los $2.000. En tanto, Shell muestra los valores más altos, con la súper en $1.919 y combustibles premium que alcanzan hasta $2.281 por litro.

Con este nuevo ajuste, la nafta súper ya perforó el piso de los $1.800 en todas las marcas, mientras que las opciones premium se consolidan por encima de los $2.000, marcando un nuevo escalón en los costos de movilidad.

El incremento se da en un contexto de presión inflacionaria, con subas en alimentos y el petróleo internacional en torno a los 100 dólares por barril, factores que inciden directamente en la formación de precios locales.

ypf

Impacto en el bolsillo y en la economía

El aumento no solo afecta a los automovilistas. La suba de los combustibles tiene un efecto directo sobre los costos de transporte y logística, lo que puede trasladarse a otros rubros y dificultar una desaceleración de la inflación durante marzo.

En términos concretos, llenar el tanque implica un gasto cada vez más elevado. Con la nafta súper entre $1.844 y $1.919, un vehículo con tanque de 45 litros requiere entre $83.000 y $86.000, mientras que uno de 60 litros demanda entre $110.000 y $115.000.

En el caso de los combustibles premium, donde el litro ya supera los $2.000, el costo total puede escalar fácilmente por encima de los $120.000, dependiendo del vehículo.

De este modo, cada actualización en los surtidores no solo impacta en el consumo directo, sino que también suma presión sobre el resto de los precios de la economía.

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