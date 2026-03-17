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Freno económico en Santa Fe: industrias que reducen su ritmo, menor nivel de ventas y un mercado laboral que comienza a resentirse

El ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, aseguró que la caída de la actividad afecta tanto a las empresas como al bolsillo de la gente, que no llega a fin de mes

17 de marzo 2026 · 08:38hs
Freno económico en Santa Fe: industrias que reducen su ritmo, menor nivel de ventas y un mercado laboral que comienza a resentirse

La recesión económica ya se siente con fuerza en Santa Fe y golpea tanto al entramado productivo como al bolsillo de las familias. Así lo planteó el ministro de Producción provincial, Gustavo Puccini, quien describió un escenario de caída de la actividad, pérdida de empleo y crecientes dificultades para sostener la producción.

En ese contexto, el funcionario sostuvo que la recesión “está instalada” y atraviesa a múltiples sectores de la economía santafesina. La contracción no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores, en un escenario donde, según remarcó, la población “no está llegando a fin de mes”.

El diagnóstico oficial pone el foco en el impacto concreto de la crisis: industrias que reducen su ritmo, comercios con menor nivel de ventas y un mercado laboral que comienza a resentirse. A esto se suma la preocupación por la apertura de importaciones, que agrega presión sobre la producción local.

Ante este panorama, Puccini reclamó al Gobierno nacional medidas urgentes que complementen la política macroeconómica. “Es necesario empezar a prestar atención en la microeconomía”, planteó, en línea con otros gobernadores que buscan sostener la actividad y evitar un mayor deterioro del empleo.

crisis

El agro como motor y eje del reclamo

Uno de los principales pedidos de la provincia pasa por la reducción de retenciones al sector agropecuario, al que consideran clave para la recuperación económica. Según estimaciones oficiales, una baja en los derechos de exportación permitiría inyectar unos 2.000 millones de dólares en la economía real.

“El productor reinvierte y ese dinero derrama en todos los pueblos”, señaló el ministro, al defender el rol dinamizador del campo en el interior santafesino.

Además, el gobierno provincial propuso otras medidas para aliviar la situación de las empresas, como la revisión del impuesto al cheque y del tributo a los combustibles, junto con una devolución más ágil del IVA para exportadores.

Crédito y financiamiento, otra preocupación

En paralelo, Puccini remarcó la necesidad de seguir bajando las tasas de interés para facilitar el acceso al crédito. La falta de financiamiento accesible aparece como otro de los factores que profundizan la recesión, al limitar la capacidad de inversión y el sostenimiento de las empresas.

En síntesis, desde la provincia advierten que la combinación de caída de la actividad, presión impositiva y dificultades financieras configura un escenario delicado que requiere respuestas inmediatas para evitar un mayor deterioro del tejido productivo y social en Santa Fe.

Santa Fe industrias empleos
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