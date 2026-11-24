Este martes se llevarán a cabo nueve partidos en el torneo de clubes más importante de Europa. Entre los equipos más importantes, juegan Real Madrid, Arsenal y Manchester City

Real Madrid afrontará su partido ante PSV Eindhoven por la quinta fecha de la Champions League.

La Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, tendrá una intensa jornada este martes en el que se disputarán nueve partidos correspondientes a la quinta fecha de la fase regular.

La acción comenzará a las 14:45 (hora de Argentina), con dos partidos. En uno de ellos, el Galatasaray recibirá en Turquía al Aston Villa de Inglaterra, mientras que en el otro el Bodo Glimt de Noruega hará lo propio con el LASK de Austria.

Más tarde, a las 17, se llevarán a cabo los siete partidos restantes de manera simultánea. Entre los más destacados está el enfrentamiento entre el Real Madrid de España, que tiene puntaje ideal, con el PSV Eindhoven de Países Bajos, además de Manchester City - Napoli y Arsenal - Borussia Dortmund.

También tendrán acción los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, ya que su equipo, el Como de Italia, recibirá al AEK Atenas de Grecia con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en las primeras posiciones (actualmente está cuarto con nueve puntos).

Los otros tres partidos que se jugarán a partir de las 17 serán Feyenoord - Porto, Slovan Bratislava - Betis y RB Leipzig - Lens.

La quinta fecha de la Champions League iniciará con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain de Francia como líderes con 12 puntos cada uno, mientras que los otros seis equipos que por ahora clasificarían de manera directa a los octavos de final son Arsenal, Como, Barcelona, Aston Villa, Manchester City y Liverpool.

El cronograma y horarios del martes

Martes 24/11:

Galatasaray - Aston Villa a las 14:45

Bodo Glimt - LASK a las 14:45

Como - AEK Atenas a las 17

Feyenoord - Porto a las 17

Arsenal - Borussia Dortmund a las 17

Slovan Bratislava - Betis a las 17

Manchester City - Napoli a las 17

Real Madrid - PSV Eindhoven a las 17

RB Leipzig - Lens a las 17