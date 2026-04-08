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Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

La confirmación del próximo libro de pases dejó al descubierto una preocupación en Unión, que se encuentra inhibido por la deuda con José Angulo.

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 12:52hs
Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

Prensa Unión

La oficialización de las fechas del próximo mercado de pases por parte de la FIFA encendió una señal de alerta en Unión. Si bien la ventana abrirá el 9 de julio, hoy la institución rojiblanca no está habilitada para incorporar futbolistas debido a que se encuentra inhibido en FIFA por la deuda con José Angulo.

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El inicio del período llegará un mes y medio después del cierre del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un momento donde los clubes suelen reconfigurar sus planteles para encarar la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, en el caso de Unión, la prioridad no pasa por los nombres, sino por resolver su situación administrativa y económica.

La urgencia de levantar la inhibición para Unión

La imposibilidad de incorporar obliga a la dirigencia a enfocarse en saldar deudas o conflictos que derivaron en las sanciones. Mientras no se levanten esas inhibiciones, cualquier planificación deportiva quedará supeditada a una resolución que, por ahora, no tiene plazos confirmados.

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Jos&eacute; Angulo inhibi&oacute; en FIFA a Uni&oacute;n, que hoy no podr&iacute;a participar en el mercado de pases.

José Angulo inhibió en FIFA a Unión, que hoy no podría participar en el mercado de pases.

En este contexto, el tiempo juega un papel determinante. Si bien el mercado se extenderá por varias semanas, cada día sin soluciones representa una desventaja respecto a otros equipos que sí podrán moverse con libertad.

Un mercado atravesado por el Mundial

El próximo libro de pases tendrá una particularidad: coincidirá con la recta final del Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 19 de junio y el 19 de julio.

Esta superposición podría influir en el ritmo de negociaciones, disponibilidades de jugadores y decisiones estratégicas, en un escenario internacional que suele impactar también en el fútbol argentino.

Fecha de cierre y un grupo con el mismo problema

El cierre del mercado está pautado para el 2 de septiembre, aunque como es habitual podría extenderse algunos días más por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino.

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Unión no está solo en esta situación. También aparecen inhibidos Atlético Tucumán, Banfield, Estudiantes de La Plata, Independiente y Sarmiento.

De la planificación al problema

Con el calendario ya establecido, el panorama para Unión es claro: antes de pensar en refuerzos, deberá resolver su situación institucional. De lo contrario, el mercado de pases, que suele representar una oportunidad para potenciar el plantel, corre el riesgo de transformarse en un serio obstáculo para sus aspiraciones deportivas.

Unión FIFA José Angulo
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