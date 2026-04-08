Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

Diego Galván, exjugador de Unión, deslizó que el equipo no habría ido a fondo ante San Lorenzo para evitar descender en el clásico con Colón.

En la antesala del duelo entre Unión y Estudiantes de La Plata, una palabra autorizada irrumpió con fuerza. Diego Galván, con pasado en ambos clubes, dialogó con Dial Deportivo (UNO 106.3) y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas, especialmente al recordar el descenso del Tatengue en la temporada 2012/2013.

Radicado desde hace años en Viedma, donde continúa su carrera como entrenador, Galván repasó su actualidad, su trayectoria y, sobre todo, aquel momento crítico que marcó a Unión.

Una confesión que sacude el recuerdo del descenso de Unión

Al meterse en aquel cierre de campeonato, el exvolante fue directo: “Había muchas cosas que la gente no sabe en esos últimos tres partidos”, comenzó.

Y profundizó con una frase que generó impacto: “El partido con San Lorenzo lo podíamos haber ganado. Íbamos 0-2, lo empatamos 2-2 y lo podíamos ganar, pero terminamos perdiendo 4-2. Después del empate, pasaron cosas…”.

En ese sentido, dejó entrever una situación interna delicada: “El grupo estaba dividido. Algunos pensaban una cosa y otros queríamos otra. Había miedo de descender contra Colón”, deslizó.

Incluso fue más allá al sugerir que ese temor pudo haber condicionado el rendimiento: “El tema era no descender en la anteúltima fecha con Colón. Yo no quería eso, yo quería ganar”, remarcó.

El clásico que marcó el final

Finalmente, Unión terminó perdiendo la categoría en el Nuevo Gasómetro, antes de disputar el Clásico Santafesino ante Colón. Ese partido, ya descendido, lo ganó 1-0 con gol de Damián Lizio en un estadio 15 de Abril sin público por restricciones de seguridad.

Clásico Unión Colon 2013 Lizio.jpg Según Galván, varios jugadores de Unión fueron para atrás para descender antes y no darle la chance a Colón que lo mande a la B.

Para Galván, ese desenlace dejó una sensación amarga: “Yo siempre fui para adelante, nunca me gustó ir para atrás. Teníamos equipo para ganar esos partidos”, insistió.

Su mirada sobre el fútbol actual y su presente

Más allá de la polémica, el exjugador también habló de su presente como entrenador, instalado hace una década en el sur del país. Allí encontró tranquilidad y una nueva etapa ligada al fútbol desde otro rol.

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Sobre el juego actual, dejó una reflexión: “Hoy el fútbol es muy físico, pero hay poco juego. A mí me gusta que mis equipos presionen, pero también que jueguen y lleguen con mucha gente al ataque”, explicó.

Entre el recuerdo y la polémica

Las declaraciones de Galván reabren un capítulo sensible en la historia reciente de Unión. Una versión que hasta ahora no había tomado estado público y que pone el foco en lo que pudo haber ocurrido puertas adentro en aquel tramo final.

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En la previa de un nuevo cruce ante Estudiantes, su palabra no solo aporta contexto, sino que también invita a revisar uno de los momentos más dolorosos del club desde otra perspectiva.