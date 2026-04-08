Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Unión visitará a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en un momento delicado, con la urgencia de confirmar su permanencia en la Liga Nacional.

Unión atraviesa un tramo complejo en la Liga Nacional y la gira como visitante aparece como un punto de inflexión. Este miércoles, desde las 21, enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el Socios Fundadores, con transmisión de Básquet Pass.

El equipo santafesino viene de caer ante Boca Juniors por 74-68 en la Bombonerita, en un partido donde Martín Cabrera fue el destacado con 19 puntos. Sin embargo, esa derrota profundizó una tendencia negativa: ganó apenas uno de sus últimos 12 encuentros , una racha que lo hizo caer hasta el 17° puesto con récord de 12 triunfos y 21 caídas.

Unión, de pelear arriba a mirar la tabla de abajo

El bajón en el rendimiento obligó a Unión a cambiar radicalmente sus objetivos. Ya no mira la parte alta de la tabla, sino que ahora su prioridad pasa por asegurar la permanencia en la categoría.

La lucha es cerrada y con varios equipos comprometidos: San Lorenzo (13-20), Platense (12-21), Racing de Chivilcoy (12-21), Atenas (11-21) y Argentino (6-26) forman parte de una zona caliente que promete una definición intensa hasta el cierre de la fase regular.

Un rival de máxima exigencia para Unión

Del otro lado estará Gimnasia de Comodoro, uno de los equipos más sólidos del campeonato. Con un récord de 22 victorias y 11 derrotas, los dirigidos por Pablo Favarel buscan seguir en la cima y, además, igualar su mejor racha de triunfos consecutivos.

El historial tampoco favorece al Tatengue: de 9 enfrentamientos, Gimnasia ganó 7 y Unión apenas 2. Aunque hay un dato reciente que invita a ilusionarse: el último cruce, el 9 de enero en Santa Fe, fue para Unión por 88-75, con una gran actuación de Yeferson Guerra.

La necesidad de dar el golpe

En un escenario complicado y ante un rival de jerarquía, Unión sabe que necesita dar una respuesta inmediata. No solo para cortar la mala racha, sino para recuperar confianza en un momento donde cada partido empieza a pesar más.

El desafío es grande, pero también puede ser una oportunidad. Ganar en Comodoro significaría mucho más que un triunfo: sería un impulso anímico en plena lucha por seguir en la Liga.

Ferro y Oberá, duelo de protagonistas en Caballito

El otro encuentro de la jornada tendrá lugar desde las 19.05, cuando Ferro Carril Oeste reciba a Oberá Tenis Club en el estadio Héctor Etchart, con televisación de DSports.

El Verdolaga llega entonado tras cortar una racha de cinco derrotas consecutivas con una contundente victoria ante Argentino (100-74), resultado que le permitió afianzarse en el 7° puesto con récord de 19-13 y asegurar su lugar en la postemporada.

Por su parte, Oberá (20-11) atraviesa un gran presente y se ubica como único escolta de Gimnasia, aunque con dos partidos más. El equipo misionero iniciará una exigente seguidilla de tres juegos como visitante, clave para definir su posición final de cara a los playoffs.

El historial entre ambos es parejo: Oberá lidera 7-6, y en esta temporada ya se impuso por 84-80 en Misiones, lo que anticipa otro duelo equilibrado entre dos equipos que llegan con aspiraciones altas.