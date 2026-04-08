El Ministerio de Capital Humano abrió la inscripción al programa Vouchers Educativos 2026 y definió los requisitos para acceder al beneficio. La medida se publicó este 8 de abril en el Boletín Oficial y apunta a familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal.
Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder
La asistencia estatal se dirige a familias de menores ingresos y exige el cumplimiento de ciertas condiciones económicas y educativas para mantener el beneficio
El programa ofrece una ayuda económica mensual para cubrir parte de las cuotas escolares en niveles inicial, primario y secundario. El Estado entrega el beneficio por cada menor que asiste a una institución privada con al menos 75% de subsidio estatal.
La iniciativa comenzó en 2024 y ya suma su tercera edición. En 2025, el gobierno otorgó el beneficio durante nueve meses, entre marzo y diciembre. La inscripción estará disponible hasta el 30 de abril de 2026. La Secretaría de Educación evaluará cada caso y Ansés canalizará los pagos.
Quiénes pueden acceder al beneficio
El programa está dirigido a padres, madres o tutores de estudiantes de hasta 18 años. Para acceder, deben cumplir con estas condiciones:
- Tener hijos en escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal
- Registrar ingresos familiares inferiores a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles
- Cumplir con la condición de alumno regular
- Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal
Con el último valor actualizado a febrero de 2026, el tope de ingresos alcanza los $2.504.600.
Condiciones para cobrar el voucher
El beneficio exige mantener al día el pago de las cuotas escolares. En este sentido, en caso de que los beneficiarios lleguen a dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda y se abre la posibilidad de cobrar montos retroactivamente. Si cuentan con tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente.
Además, las instituciones educativas deben validar la regularidad académica y la situación arancelaria de cada estudiante.
La inscripción se realiza de forma online con una declaración jurada que incluye datos personales y económicos del grupo familiar. El pago se acreditará por transferencia bancaria o billetera virtual y se extenderá hasta diciembre de 2026.
Motivos de baja del programa
El gobierno puede dar de baja el beneficio en los siguientes casos:
- Pérdida de la condición de alumno regular
- Falta de pago de tres cuotas consecutivas
- Vencimiento del programa
- Renuncia del beneficiario
- Fallecimiento del estudiante
Qué documentación se necesita
Para completar la inscripción sin demoras, se recomienda contar con:
- DNI y CUIL de los menores
- Datos de la institución educativa
- CBU actualizado en Mi ANSES
- Usuario activo en la app Mi Argentina