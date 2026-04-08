Daniel Hure, sobre el freno de su carrera en Unión: "Pensé en mis hijos y supe que tenía que parar"

Daniel Hure, quien tuvo que dejar la práctica profesional del básquet por una afección cardíaca, se refirió a su situación personal y al momento de Unión.

Unión recibió una noticia que excede lo deportivo y golpea de lleno en el seno del plantel. El club informó que Daniel Hure deberá frenar su carrera por tiempo indeterminado debido a una afección cardíaca detectada en los últimos estudios médicos.

La situación se da en un momento límite de la temporada, con el Tatengue comprometido en la parte baja de la tabla y peleando por asegurar su permanencia en la Liga Nacional.

Daniel Hure: “Primero está la salud y mi familia”

En diálogo con LT10 (AM 1020), el propio Hure contó cómo atraviesa estas horas cargadas de incertidumbre: “Estoy procesando la noticia, tratando de entenderla y ver cómo seguir. Pero primero está mi salud, y más que nada mi familia, mis dos hijos chiquitos”, expresó.

El jugador, de 41 años, reconoció que el impacto fue inmediato: “Lo único que pensé cuando me dieron la noticia fue en ellos. Tengo que frenar y ver qué va a pasar”.

Los primeros síntomas y las alarmas encendidas en el jugador de Unión

Hure relató que los primeros indicios aparecieron semanas atrás, en pleno partido: “Sentí que me mareé, que se me bajó la presión. Algo raro en mí porque nunca me había pasado”, recordó.

Si bien en un primer momento los controles no arrojaron complicaciones, los episodios se repitieron y encendieron las alarmas: “Al otro día tuve otro episodio corto y mi médica empezó a pedir estudios. En uno de los últimos no salieron bien las cosas y tengo que frenar”, explicó.

Desde entonces, quedó a disposición de especialistas y cardiólogos, a la espera de un diagnóstico más preciso.

El respaldo de Unión

En medio de la incertidumbre, el club acompañó desde el primer momento: “Dirigentes, cuerpo técnico y todos se pusieron a disposición. Me están acompañando y haciendo todo lo posible”, valoró.

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Mientras tanto, el jugador continúa realizándose estudios en Santa Fe, con interconsultas médicas para definir los pasos a seguir.

Un golpe en lo deportivo y lo anímico

La ausencia de Hure llega en un contexto delicado para Unión, que atraviesa una racha adversa y pelea por evitar el playout. El propio jugador lo reconoció: “El objetivo ahora es mantener la categoría. Sabemos que dependemos de nosotros”, afirmó.

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Y agregó sobre el momento del equipo: “Cuando estás en una mala racha, hay que confiar en el trabajo, en el grupo y sacar un plus. El equipo está vivo, compite, pero tenemos que evitar esas lagunas que nos cuestan los partidos”.

Más allá del básquet

Hoy, el resultado pasa a un segundo plano. Hure lo dejó claro con una reflexión que atraviesa lo deportivo: “Tengo 41 años, no sé cuánto más me queda en el básquet, pero en la vida me queda un montón. Tengo que estar bien”.

En Unión, mientras tanto, la prioridad es una sola: la salud de uno de sus referentes. Lo demás, quedará para después