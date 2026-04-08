Uno Santa Fe | Unión | Unión

Daniel Hure, sobre el freno de su carrera en Unión: "Pensé en mis hijos y supe que tenía que parar"

Daniel Hure, quien tuvo que dejar la práctica profesional del básquet por una afección cardíaca, se refirió a su situación personal y al momento de Unión.

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 11:37hs
Daniel Hure, sobre el freno de su carrera en Unión: Pensé en mis hijos y supe que tenía que parar

Prensa Unión Básquet

Unión recibió una noticia que excede lo deportivo y golpea de lleno en el seno del plantel. El club informó que Daniel Hure deberá frenar su carrera por tiempo indeterminado debido a una afección cardíaca detectada en los últimos estudios médicos.

LEER MÁS: Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

La situación se da en un momento límite de la temporada, con el Tatengue comprometido en la parte baja de la tabla y peleando por asegurar su permanencia en la Liga Nacional.

Daniel Hure: “Primero está la salud y mi familia”

En diálogo con LT10 (AM 1020), el propio Hure contó cómo atraviesa estas horas cargadas de incertidumbre: “Estoy procesando la noticia, tratando de entenderla y ver cómo seguir. Pero primero está mi salud, y más que nada mi familia, mis dos hijos chiquitos”, expresó.

El jugador, de 41 años, reconoció que el impacto fue inmediato: “Lo único que pensé cuando me dieron la noticia fue en ellos. Tengo que frenar y ver qué va a pasar”.

Los primeros síntomas y las alarmas encendidas en el jugador de Unión

Hure relató que los primeros indicios aparecieron semanas atrás, en pleno partido: “Sentí que me mareé, que se me bajó la presión. Algo raro en mí porque nunca me había pasado”, recordó.

Si bien en un primer momento los controles no arrojaron complicaciones, los episodios se repitieron y encendieron las alarmas: “Al otro día tuve otro episodio corto y mi médica empezó a pedir estudios. En uno de los últimos no salieron bien las cosas y tengo que frenar”, explicó.

Desde entonces, quedó a disposición de especialistas y cardiólogos, a la espera de un diagnóstico más preciso.

El respaldo de Unión

En medio de la incertidumbre, el club acompañó desde el primer momento: “Dirigentes, cuerpo técnico y todos se pusieron a disposición. Me están acompañando y haciendo todo lo posible”, valoró.

Daniel Hure.jpg

Mientras tanto, el jugador continúa realizándose estudios en Santa Fe, con interconsultas médicas para definir los pasos a seguir.

Un golpe en lo deportivo y lo anímico

La ausencia de Hure llega en un contexto delicado para Unión, que atraviesa una racha adversa y pelea por evitar el playout. El propio jugador lo reconoció: “El objetivo ahora es mantener la categoría. Sabemos que dependemos de nosotros”, afirmó.

LEER MÁS: Sanjustino superó a CUST A en un adelanto por Fecha 5 del Apertura A1

Y agregó sobre el momento del equipo: “Cuando estás en una mala racha, hay que confiar en el trabajo, en el grupo y sacar un plus. El equipo está vivo, compite, pero tenemos que evitar esas lagunas que nos cuestan los partidos”.

Más allá del básquet

Hoy, el resultado pasa a un segundo plano. Hure lo dejó claro con una reflexión que atraviesa lo deportivo: “Tengo 41 años, no sé cuánto más me queda en el básquet, pero en la vida me queda un montón. Tengo que estar bien”.

En Unión, mientras tanto, la prioridad es una sola: la salud de uno de sus referentes. Lo demás, quedará para después

Unión Daniel Hure Liga Nacional
Noticias relacionadas
union, protagonista en ataque: segundo equipo que mas genera en la liga profesional

Unión, protagonista en ataque: segundo equipo que más genera en la Liga Profesional

la reserva de union reacciono a tiempo y vencio a san lorenzo en la tatenguita

La Reserva de Unión reaccionó a tiempo y venció a San Lorenzo en La Tatenguita

union, entre urgencias economicas y decisiones clave: dos contratos que llegan a su fin

Unión, entre urgencias económicas y decisiones clave: dos contratos que llegan a su fin

golpe duro para union: daniel hure debe dejar el basquet por una afeccion cardiaca

Golpe duro para Unión: Daniel Hure debe dejar el básquet por una afección cardíaca

Lo último

Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Último Momento
Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

Ovación
Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

Daniel Hure, sobre el freno de su carrera en Unión: Pensé en mis hijos y supe que tenía que parar

Daniel Hure, sobre el freno de su carrera en Unión: "Pensé en mis hijos y supe que tenía que parar"

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe