Uno Santa Fe | Santa Fe | Adolescente

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

El joven de 13 años que permanecía internado en el hospital de Niños de Santa Fe capital regresó con su familia tras una semana de control. Ya no quedan heridos bajo atención médica

8 de abril 2026 · 13:07hs
El adolescente estaba internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la capital provincial

El adolescente estaba internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la capital provincial

Uno de los estudiantes heridos en el ataque escolar en San Cristóbal recibió el alta médica. A una semana del trágico hecho, donde falleció un adolescente de 13 años, autoridades del Hospital Alassia de Santa Fe confirmaron el alta del paciente y ya regresó con su familia.

El estudiante herido fue atendido en primera instancia en el Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela, pero luego fue trasladado al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la capital provincial. Allí, el joven de 13 años permaneció en la Unidad de Cuidados Especiales bajo monitoreo y control clínico.

El menor fue herido por Gino C., el joven de 16 años que perpetuó el ataque mortal en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal, el pasado 30 de marzo. Luego de una semana internado regresó con su familia el lunes por la tarde, según le confiaron fuentes del Ministerio de Salud de Santa Fe a La Capital.

Por su parte, el otro mejor internado tras el tiroteo en la escuela de San Cristóbal había sido dado de alta el martes 31 de marzo. El estudiante de 15 años estuvo poco más de 24 horas en el Hospital de Rafaela por lesiones superficiales y desde la semana pasada está con su familia.

Cabe destacar que el mismo día del ataque se registraron otros seis heridos que fueron atendidos por los equipos de salud de primer nivel y no requirieron atención de mayor complejidad.

El ataque en San Cristóbal

Un episodio de violencia extrema se registró este lunes por la mañana en la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante murió y otros alumnos resultaron heridos.

De acuerdo con fuentes oficiales, el agresor es un adolescente alumno del propio establecimiento, tiene 15 años y cursa tercer año. El episodio habría ocurrido pasadas las 7.30 de la mañana del lunes, en el patio interno de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera

Las mismas fuentes detallaron que el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos mató a otro adolescente, de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio. En el episodio resultaron heridos además otros menores, de 13 y 15 años.

La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. El atacante fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato, la zona acordonada.

• LEER MÁS: San Cristóbal: las escuelas retoman las clases con un esquema progresivo y foco en la contención

Adolescente San Cristóbal alta médica Santa Fe Rafaela
Noticias relacionadas
El frente de la escuela de San Cristóbal donde sucedió el ataque.

Detuvieron a otro adolescente por el ataque en la escuela de San Cristóbal

El sospechoso fue detenido en Trenque Lauquen desde donde se tramitó su traslado a Rosario, para quedar alojado en el ex Irar.

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Según testimonios, el atacante de San Cristóbal tenía poca vida social y vivía con su celular.

San Cristóbal: hoy formulan cargos al chico de 15 años que mató a Ian Cabrera

Según testimonios, el atacante de San Cristóbal tenía poca vida social y vivía con su celular.

"Su vida estaba dentro de su celular": el teléfono del atacante de San Cristóbal podría ser clave en el caso

Lo último

Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Último Momento
Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

Ovación
Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

Daniel Hure, sobre el freno de su carrera en Unión: Pensé en mis hijos y supe que tenía que parar

Daniel Hure, sobre el freno de su carrera en Unión: "Pensé en mis hijos y supe que tenía que parar"

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe