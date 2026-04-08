Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

El joven de 13 años que permanecía internado en el hospital de Niños de Santa Fe capital regresó con su familia tras una semana de control. Ya no quedan heridos bajo atención médica

El adolescente estaba internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la capital provincial

Uno de los estudiantes heridos en el ataque escolar en San Cristóbal recibió el alta médica. A una semana del trágico hecho, donde falleció un adolescente de 13 años , autoridades del Hospital Alassia de Santa Fe confirmaron el alta del paciente y ya regresó con su familia.

El estudiante herido fue atendido en primera instancia en el Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela , pero luego fue trasladado al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la capital provincial . Allí, el joven de 13 años permaneció en la Unidad de Cuidados Especiales bajo monitoreo y control clínico.

El menor fue herido por Gino C., el joven de 16 años que perpetuó el ataque mortal en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal, el pasado 30 de marzo. Luego de una semana internado regresó con su familia el lunes por la tarde, según le confiaron fuentes del Ministerio de Salud de Santa Fe a La Capital.

Por su parte, el otro mejor internado tras el tiroteo en la escuela de San Cristóbal había sido dado de alta el martes 31 de marzo. El estudiante de 15 años estuvo poco más de 24 horas en el Hospital de Rafaela por lesiones superficiales y desde la semana pasada está con su familia.

Cabe destacar que el mismo día del ataque se registraron otros seis heridos que fueron atendidos por los equipos de salud de primer nivel y no requirieron atención de mayor complejidad.

El ataque en San Cristóbal

Un episodio de violencia extrema se registró este lunes por la mañana en la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante murió y otros alumnos resultaron heridos.

De acuerdo con fuentes oficiales, el agresor es un adolescente alumno del propio establecimiento, tiene 15 años y cursa tercer año. El episodio habría ocurrido pasadas las 7.30 de la mañana del lunes, en el patio interno de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera

Las mismas fuentes detallaron que el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos mató a otro adolescente, de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio. En el episodio resultaron heridos además otros menores, de 13 y 15 años.

La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. El atacante fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato, la zona acordonada.

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