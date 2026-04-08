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Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Se trata de un joven punible. La medida cautelar se impuso por 90 días.

8 de abril 2026 · 13:08hs
Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

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Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

El adolescente que está acusado de matar a su pareja en la ciudad santafesina de Rufino está alojado en un instituto de menores luego de su detención en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un joven punible y la medida cautelar se impuso por 90 días.

Este martes la fiscal Marianela Montemarani, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 3, le atribuyó la autoría del delito de homicidio calificado, por la relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (femicidio).

“En función de la gravedad del hecho, hay otras líneas investigativas abiertas”, aclaró Montemarani, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, la funcionaria valoró que “el juez avaló lo que argumentamos en relación a que los riesgos procesales estaban latentes e hizo lugar al requerimiento”.

En cuanto al hecho ilícito, en la audiencia se planteó que “el femicidio fue cometido entre las 11:30 y las 13:30 del martes 31 de marzo en una vivienda precaria rufinense”.

Por otra parte, recordó que “ese mismo día, el joven investigado viajó a la provincia de Buenos Aires, donde luego fue detenido”.

Rufino adolescente femicidio
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