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El gobierno provincial entregó aportes económicos a clubes santafesinos

En el salón Blanco de la Casa Gris, el gobernador Maximilino Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti procedieron a la entrega de aportes para clubes que compiten a nivel nacional y representan a la provincia de Santa Fe

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 09:13hs
Villa Dora fue una de las instituciones santafesinas que recibió aportes económicos.

Villa Dora fue una de las instituciones santafesinas que recibió aportes económicos.

Se llevó adelante la firma para la entrega de aportes especiales a clubes que participan en ligas nacionales, una iniciativa destinada a acompañar y fortalecer a las instituciones que representan a la provincia en competencias de alto nivel. Este acompañamiento permite mejorar las condiciones de participación, afrontar costos competitivos y sostener el crecimiento de disciplinas que requieren una fuerte estructura organizativa, reconociendo el esfuerzo de clubes y deportistas que compiten en escenarios nacionales.

El gobierno de la Provincia otorgó ayudas económicas a instituciones que forman parte de competencias en ligas nacionales. Villa Dora, Gimnasia y Esgrima, Colón y Unión recibieron sus aportes por sus participaciones en básquet y vóley. En el salón Blanco de Casa de Gobierno se procedió a la entrega de aportes especiales a clubes que compiten en ligas nacionales de fútbol, básquet y vóley, tanto en ramas masculinas como femeninas. Estos aportes económicos provienen del Consejo Provincial del Deporte (Coprode) y de Lotería de la Provincia de Santa Fe.

El encuentro estuvo encabezado por el gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, el intendente de la ciudad de Santa Fe, doctor Juan Pablo Poletti, y contó con la participación de la diputada nacional, Gisela Scaglia, de la Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, el vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, y el secretario de Deportes de la provincial, Fernando Maletti.

“Estamos convencidos que el deporte nos da valores y nos da los principios que queremos que tenga la sociedad santafesina. Y que eso ayuda a continuar hacia la sociedad que nosotros pretendemos tener. El deporte, la educación, son parte fundamental para poder vivir en la sociedad que pretendemos tener. Por eso la provincia de Santa Fe invierte en las instituciones deportivas”, aseguró Pullaro. “Es muy importante este aporte para el desarrollo de clubes que compiten a nivel de élite, que tienen torneos muy duros durante el año, que viajan muchos kilómetros y con muchos gastos”, expresó Poletti.

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El gobierno provincial otorg&oacute; ayudas econ&oacute;micas a instituciones que forman parte de competencias en ligas nacionales.

El gobierno provincial otorgó ayudas económicas a instituciones que forman parte de competencias en ligas nacionales.

La secretaría de Deportes de Provincia reconoció la participación de 15 clubes de toda la provincia, en tres deportes, entre los que se destacaron Villa Dora (vóley femenino y masculino), Gimnasia y Esgrima (vóley masculino), Colón (básquet masculino) y Unión (básquet masculino).

Camino a los Juegos Suramericanos

Tras recibir los aportes los representantes de los 15 clubes recibieron la visita especial de Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos 2026. La competencia deportiva continental se desarrollará en la ciudad de Santa Fe, en Rosario y en Rafaela desde el 12 y hasta el 26 de septiembre. “Queremos que se viva el deporte en las ciudad, desde ahora hasta su realización. Va a ser una verdadera fiesta donde la ciudad de Santa Fe tiene que ser protagonista, y donde los santafesinos tienen que jugarlo desde adentro: como voluntarios, hinchas, o aficionados, y vivir esta fiesta del deporte sudamericano en la ciudad”, dijo Poletti.

La ciudad capital será sede de 14 disciplinas, para lo cual se desarrollan diferentes obras como por ejemplo un microestadio multideportes, la renovación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, y la Villa Suramericana.

“Es un sueño que todavía no podemos despertarnos, pero sabemos que en septiembre va a ser una realidad. Los Juegos Suramericanos nos van a dejar un gran legado, no solamente a la ciudad, sino también a las federaciones y los clubes de la ciudad, para que la nueva infraestructura pueda ser usada en un contexto deportivo de alto nivel”, agregó Carlos Marzo, subsecretario de Deportes del municipio.

Los clubes beneficiarios de los aportes económicos

Básquet Masculino: Unión, Colón, Sportivo Suardi, Santa Paula (Gálvez), Centenario (Venado Tuerto), Deportivo Norte (Armstrong) y Provincial (Rosario).

Básquet Femenino: Club Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario).

Fútbol Masculino: 9 de Julio (Rafaela) y Sportivo (Las Parejas).

Vóley Femenino: Club Náutico Sportivo Avellaneda y Sonder (Rosario).

Voley Masculino: Libertad (San Jerónimo Norte), Club Citta (Villa Constitución), Normal 3 y Sonder (Rosario).

aportes clubes santafesinos
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