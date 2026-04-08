El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

Luis Miguel Rodríguez reveló detalles de su salida de Colón y adelantó su idea respecto a lo que pretende para el partido despedida

El Pulga Rodríguez hizo referencia a su salida de Colón y a lo que será el partido despedida.

Luis Miguel Rodríguez tendrá su partido despedida con la camiseta de Colón el 7 de junio en el estadio Brigadier López. El Pulga ya se retiró del fútbol profesional, más allá de que s e pondrá la camiseta de Ñuñorco, equipo de la liga tucumana.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el Pulga habló de su decisión de ponerle punto final a su carrera futbolística y además se refirió a lo que será su despedida.

La palabra del Pulga Rodríguez

"Fue una decisión tomada en conjunto con la familia. El año pasado fue muy duro, ya que no se consiguieron los objetivos que nos trazamos y decidimos quedarnos en Tucumán, ya que le quiero dar un final al profesionalismo", comenzó contando.

Para luego agregar: "La realidad es que no quiero seguir viajando ni concentrando y quiero disfrutar de mis hijos. Hoy estoy tranquilo, disfrutando de otras cosas".

"Las cosas se dan como se dan, yo entendía la situación del club, que estaban acomodando las cosas, pero uno quería saber si lo iban a tener en cuenta y después arreglar la salida sin perjudicar a nadie", aseguró.

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Y tiró: "De hecho llegamos a buen puerto cuando nos sentamos a conversar con los dirigentes. Le dije a Roberto (San Juan) que cerremos así ellos se dedicaban a armar el equipo para que Colón pueda volver a Primera",

En cuanto a su partido despedida dijo: "La idea es que mi despedida sea el 7 de junio en Colón. Queremos que estén la mayoría de los jugadores que integraron el equipo campeón. Va a ser una noche de festejo, de alegría, para que la gente la pase bien".

"La intención es armar dos equipos con jugadores amigos y con los que salimos campeones en 2021. Pero la fiesta va a estar enfocada en la despedida y que puedan presenciar a los campeones. La idea era que esté Pitana, pero no está viviendo en Argentina".